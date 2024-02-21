'Бекингемский дворец' и деревенский шик. Как выглядит знаменитый дом Бекхэмов стоимостью 15 миллионов долларов

Знаменитая пара футболиста Дэвида Бекхэма и экс-участницы группы Spice Girls Виктории Бекхэм может похвастаться не только своим шикарным жилищем, но и стильным декором. В настоящее время, когда внимание прессы приковано к легендарным супругам, объективы камер также сфокусированы на сельской резиденции семьи.

Как пишет Hello!, бывший особняк Бекхэмов прозвали "Бекингемским дворцом". В основном супруги проживают в западном Лондоне в потрясающем таунхаусе, стоимость которого оценивается в полтора миллиарда гривен. Однако пара проводит много времени в стенах своего имения стоимостью полмиллиарда гривен в Котсуолде.

Роскошный сельский дом Дэвида и Виктории имеет на территории футбольное поле, сауну и глубокий бассейн, несколько спален и огромную кухню. Роскошное имение привлекло внимание зрителей документального сериала "Бекхэм" от Netflix.

Сельский шик

Этот снимок демонстрирует потрясающую гостиную Бекхэмов. Во время съемок документального сериала Виктория сидела на роскошном зеленом диване в задней части комнаты.

Деревенский шик особенно ощущается благодаря нейтральной и зеленой цветовой гамме. Интересно, что элементы мебели разного цвета прекрасно сочетаются между собой. На фоне виднеется просторная гостиная, поскольку можно увидеть два стола и стулья за зоной дивана, огромные окна, завешенные темно-синими шторами, а также камин в центре комнаты.

Уют

Учитывая размер дома Бекхэмов в Котсуолде, неудивительно, что супруги имеют более одной зоны отдыха. Эта фотография Виктории, выполняющей свою фирменную позу на другом диване, снова демонстрирует изысканный декор. В гостиной камень сочетается с нейтральными элементами, такими как лампы, подушки и пуфик, который они поставили на пол.

Бар и детали

На этой фотографии Дэвид открывает другой ракурс на гостиную. Бывший капитан сборной Англии сидит на диване, стоящем прямо перед стеной, украшенной рамками. За ним расположена лампа. Можно также увидеть огромный стеклянный шкаф с напитками и стеклянной посудой, блестящей внутри.

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