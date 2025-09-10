'На меня охотился президент': блогер Волошин выдал новую чушь о своем 'преследовании' в Украине и признался в употреблении наркотиков

Скандальный блогер Александр Волошин, которого в 2024 году обвинили в похищении денег, собранных на восстановление детской больницы "Охматдет" после попадания российской ракеты, в очередной раз решил оправдать свой побег за границу. Как заявил интернет-деятель, его якобы преследовали на территории Украины, поэтому он не мог больше здесь оставаться.

Более того, по словам Волошина, из-за проблем на Родине у него сильно ухудшилось моральное состояние, из-за чего он начал употреблять наркотики. Громкие заявления блогер сделал в интервью Василию Тимошенко. На обложке "сенсационного" ролика о "притеснениях" интернет-деятеля разместили фразу "На меня охотился президент".

Кто "помогал" Волошину выехать за границу

Как рассказал блогер, когда в сети начала активно распространяться информация о том, что он якобы украл деньги на восстановление больницы, у него возникли серьезные проблемы с некоторыми военными и СБУ. Александр Волошин поехал к родителям в Бердичев, как вдруг с ним связался мужчина, который пообещал решить все проблемы. Интернет-деятель сначала сомневался, стоит ли с ним встречаться, однако в конце концов сделал это.

По словам блогера, мужчина, который вызвался ему помочь, был политиком. Он якобы организовал встречу Волошина с бывшим генералом, который сейчас является обычным юристом. Как отметил блогер, тогда он окончательно начал понимать, что его проблемы вряд ли решат.

Что "требовали" у блогера

По словам Александра Волошина, позже он встретился с представителями Центра противодействия дезинформации. Блогер отметил, что разговор был довольно сложным, а работники СБУ якобы пытались "сделать ему проблемы".

"Все доходит до того, что у меня спрашивают: "Сколько ты на "Охматдет" собрал?". Говорю, что пять миллионов. А они: "Вот ты нам столько соберешь". Нам на "Альфу" (спецподразделение СБУ. – Ред.)", – выдал блогер.

Центр противодействия дезинформации никаких комментариев относительно заявлений блогера не давал.

Вскоре политик, который собирался помочь интернет-деятелю, начал обращаться к нему со странными запросами. Он просил дать 3 миллиона гривен врачу из "Охматдета" на определенный препарат. Тогда блогер понял, что его затянули в какую-то схему.

Более того, у Волошина даже появлялись мысли, что проблемы у него начались из-за указания "сверху". Блогер решил, что он стал "важной" персоной, поэтому его "убрать" якобы приказал президент Владимир Зеленский. Из-за этого интернет-деятель испугался и даже думал, что его могут посадить за решетку. Это окончательно повлияло на решение бежать из Украины.

Употребление наркотиков

Все эти события непосредственно повлияли на состояние Александра Волошина. Он признался, что начал употреблять различные наркотические вещества: марихуану, иногда кокаин и грибы.

"Чем больше ты убегаешь, тем больше это накапливается. Только ты выходишь из травы, ты сразу возвращаешься в этот негатив и не можешь там находиться и возвращаешься в траву. А потом наступает момент, когда под травой этот негатив тебя догоняет и уже некуда бежать – ты начинаешь искать какие-то другие способы, например, грибочки", – отметил блогер.

Однако со временем интернет-деятель понял, что стал зависимым. Теперь он отказался от наркотиков и наслаждается жизнью.

Скандалы с Волошиным

В 2024 году блогер выпустил 45-минутное видео-оправдание, где объяснил свое решение уехать за границу. Волошин рассказал обо всех своих благотворительных поступках и добавил, что его несправедливо окрестили "предателем" и постоянно угрожали. Позже интернет-деятель сообщил аудитории, что перебрался в Испанию где планирует открыть ФЛП.

"Если придет лидер, который реально начнет менять систему, – я думаю, что вернусь и помогу, чем смогу, но при этом мои дети будут жить в Европе или в Америке", – выдал блогер.

Позже журналистка Рамина Эсхакзай сообщила, что за дело Александра Волошина взялась полиция. По словам интервьюера, правоохранители работают с доказательствами о лжи блогера, которые она собрала, проведя собственное расследование.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что сбежавший из Украины блогер Волошин спел о тоске по "неньке" и сразу пожалел.

