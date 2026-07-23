"Беглецы-патриоты" устроили публичный "срач": скандальная Стужук вызвала Волошина, который незаконно пересек границу, на драку с мужем

Между скандальными украинскими блогерами Софией Стужук и Александром Волошиным, которые после начала полномасштабной войны сбежали за границу, разгорелся спор. Интернет-деятельница решила вынести на публику прошлые "грехи" своего коллеги по цеху, более того, вызвала его на драку со своим мужем.

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Пост с критикой Волошина, который блогер попыталась написать на украинском языке, но наделала кучу ошибок, появился в ее соцсети Threads. Судя по скриншоту, который Стужук добавила к публикации, наброситься на коллегу она решила после того, как увидела историю другого пользователя с жалобами на поведение инфлюенсера.

В своем посте София Стужук заявила, что Александр Волошин в свое время якобы "шлепал девушек по ягодицам" на Крещатике вместе с ее бывшим избранником, а также пытался улучшить свою репутацию с помощью постановочного ролика, в котором дарил телефон парню. Однако наибольшее внимание интернет-активистка уделила критике коллеги за то, что он "развязал против нее травлю".

Стужук обнародовала несколько скриншотов из соцсетей Волошина, которые, вероятно, являются архивными, ведь сейчас у блогера другая прическа, на которых он публично призывал ее говорить правду о полномасштабной войне. Такое проявление "патриотизма" со стороны коллеги, похоже, не впечатлило интернет-деятельницу, поэтому она набросилась на него с угрозами.

"Волошин, хочешь приехать в Таиланд, чтобы подраться с моим мужем? Мы тебя тоже ждем. Я, кстати, тоже с удовольствием плюну в лицо. "Отменить" одинокую мать троих детей – это очень по-мужски", – написала блогер.

В конце публикации София Стужук обвинила Александра Волошина в том, что он сотрудничает с россиянами даже во время полномасштабной войны. Однако попытка блогера "открыть глаза" украинцам на своего коллегу не произвела впечатления на сеть. Пользователи платформы высмеяли ужасное владение Стужук родным языком и подчеркнули, что скандальные интернет-деятели достойны друг друга.

Скандалы с Софией Стужук

Блогер попала в немилость украинцев еще в 2022 году. Тогда Стужук похвасталась снимками с отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах с подругой, в описании к которым отметила: "Осторожно, русские в Дубае" . Однако, столкнувшись с резкой критикой подписчиков, она быстро удалила эти stories.

После начала полномасштабной войны интернет-деятельница публиковала эмоциональные посты в поддержку Украины, но такой "патриотической" позиции придерживалась недолго. Через несколько месяцев София Стужук заявила, что не собирается распространять "экстремизм и ненависть" в отношении россиян, более того, после выезда за границу оправдывала вражескую атаку на Киев.

За такую деятельность блогер поплатилась в 2025 году. Киевская городская прокуратура сообщила Стужук о подозрении, поскольку она уклонялась от уплаты налогов, из-за чего бюджет страны недополучил 10,5 млн грн налога на прибыль и почти 900 тысяч грн военного сбора. Со своей стороны блогер уверяла, что эта информация не соответствует действительности и появилась в результате "атаки" со стороны "заинтересованных лиц".

Бегство Александра Волошина

Блогер незаконно покинул территорию Украины летом 2024 года после того, как оказался в эпицентре громкого скандала, связанного со сбором средств на восстановление разрушенной россиянами детской больницы "Охматдет". В сети распространялась информация о том, что Волошин якобы присвоил средства, которые должны были пойти на благотворительность. На фоне обвинений интернет-деятель исчез из информационного пространства, а затем вышел на связь с видеообращением, в котором пожаловался на информационную кампанию против него.

Но на этом блогер не перестал делать скандальные заявления. Александр Волошин говорил, что не видит будущего для своих детей в Украине, и делился планами открыть ФЛП в Испании. Тогда он даже назвал условие, при котором может снова приехать на Родину: "Если придет лидер, который реально начнет менять систему, я думаю, что вернусь и помогу, чем смогу, но при этом мои дети будут жить в Европе или в Америке". Впоследствии Волошин выдал чушь о том, что больше не мог оставаться на территории Украины из-за "преследований".

Ранее OBOZ.UA сообщил, что беглый блогер Волошин оказался в розыске и иронично отреагировал на это.

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