У блогера Софии Стужук, которая сбежала из Украины, появились проблемы с законом: ей сообщено о подозрении

У блогера-предательницы Софии Стужук, которая оправдывала массированные российские атаки по Киеву и сбежала из Украины, возникли серьезные проблемы с законом. Оказалось, что она в течение длительного времени уклонялась от уплаты налогов.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, по данному факту 30-летней интернет-деятельнице было сообщено о подозрении . Информацию о том, что в заявлении правоохранителей речь идет именно о Софии Стужук подтвердили источники OBOZ.UA.

Согласно материалам следствия, блогер, которая зарегистрирована как ФЛП, получила доход в размере более 58 миллионов гривен в период с 2018 по 2022 годы, однако никаких сборов не платила. Из-за этого бюджет страны недополучил 10,5 млн грн налогов на прибыль и почти 900 тысяч грн военного сбора.

Поскольку с начала большой войны Стужук проживает за границей, ей заочно сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины – умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Что известно о Софии Стужук

16 февраля 2022 года в День Единения блогер оскандалилась Instagram-stories с отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах. Она решила похвастаться шопингом за границей с подругой, а ролик коротко подписала: "Осторожно, русские в Дубай" (на языке оригинала). Такое заявление Софии Стужук сильно разозлило подписчиков, поэтому очень быстро она удалила stories.

В первые дни полномасштабной войны интернет-деятельница публично поддержала Родину. Блогерша показала жуткие кадры вражеской атаки, что видно из ее окна, и написала: "Вся Украина не спит уже сутки. За что захватывают наш дом, нашу страну, нашу столицу, я не понимаю. Мы же просто только здесь мирно себе живем. Никого не трогаем".

Однако уже через несколько месяцев риторика Стужук несколько изменилась. Она заявила, что полностью стоит на стороне родной страны, но распространять "экстремизм и ненависть" в отношении россиян не собирается.

Блогерша вместе с детьми переехала в Латвию, где даже словом не обмолвилась о террористической деятельности РФ. Свое молчание София Стужук объяснила тем, что является неосведомленной в политике и думала, что все и так знают об агрессии Путина. Из-за такой позиции организация Theylovewar заблокировала 4 аккаунта предательницы Instagram.

Кстати, интернет-деятельница ни разу не назвала Россию виновной в начале большой войны. Когда подписчик Стужук задали ей вопрос: "За кого она: РФ или Украину", блогерша выдала: "Я за мирное небо над головой. Я за то, чтобы войны не было. Чтобы убийства прекратились. За то, чтобы нашу свободную, суверенную страну оставили в покое и не трогали. Чтобы мы жили как и раньше – в мире".

Кроме того, София Стужук даже оправдывала российскую атаку на Киев. Она цинично заявила, что в обстреле виноваты сами украинцы, которые якобы "радуются чужим разрушениям". Тогда блогерша говорила о взрывах на незаконно построенном Крымском мосту.

