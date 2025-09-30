Скандальная блогер Стужук дала официальный ответ прокуратуре после объявления о подозрении и пожаловалась на 'атаку'

Скандальная блогер София Стужук, которая после начала большой войны сбежала за границу, официально обратилась к правоохранителям после того, как ей заочно сообщили о подозрении. В прокуратуре отметили, что интернет-деятельница уклонялась от уплаты крупной суммы налогов, однако сама же она отрицает эту информацию.

Видео дня

Более того, как заявила инфлюенсер, появление материалов с подобными обвинениями она считает "атакой" со стороны "заинтересованных лиц". Об этом она сообщила в личном Telegram-канале.

"Это видео – мое официальное обращение в связи с информацией, которая распространяется обо мне в украинском медиапространстве. Из медиа мне вдруг стало известно об уголовном деле из-за неуплаты крупной суммы налогов. Я заявляю, что никакого официального сообщения о "подозрении" я не получала", – сказала блогер.

По словам Софии Стужук, когда она жила в Украине, то вела деятельность как ФЛП третьей группы с 2018 по 2022 годы. Она отметила, что платила налоги в полном объеме, поэтому к ней якобы никогда не было претензий со стороны фискальных органов. А вот в 2023-м, как заявила блогер, ее ФЛП было официально закрыто, что невозможно без подачи отчетов и погашения долговых обязательств.

Кроме того, София Стужук пожаловалась, что после выезда из Украины весной 2022 года ее счета были "незаконно заблокированы", а также она не может пользоваться приложением "Дія". По словам блогера, из-за этого она физически не может вести какую-либо деятельность через украинскую банковскую систему.

"Претензий по невыплате налогов за время моего пребывания за пределами Украины я никогда не получала. Именно поэтому появление подобных материалов сейчас, спустя годы нормальной работы без вопросов и претензий, выглядит очень странно", – отметила инфлюенсер.

Как выдала Стужук, претензии к ней появились в период "политической турбулентности", поэтому она убеждена, что к этому причастны определенные недоброжелатели: "Я воспринимаю эти публикации как политизированную медийную атаку и очередную попытку дискредитировать меня со стороны заинтересованных лиц".

Почему у Софии Стужук возникли проблемы с законом

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, в период с 2018 по 2022 годы София Стужук получила доход в размере более 58 миллионов гривен, однако никогда не платила необходимых сборов. Из-за этого бюджет Украины недополучил 10,5 млн грн налогов на прибыль и почти 900 тысяч грн военного сбора.

Согласно этим данным, блогеру было заочно сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины – умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Скандалы с блогером

София Стужук нарвалась на резкую критику от украинцев еще 16 февраля 2022 года. Тогда она похвасталась кадрами с отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах, где вместе с подругой ходила по магазинам. Блогер сняла ролик, который подписала: "Осторожно, русские в Дубай" (на языке оригинала).

В первые дни большой войны Стужук освещала последствия деятельности страны-агрессора. Интернет-деятельница обнародовала в своем Instagram кадры российской атаки, что было видно из ее окна, и писала: "Вся Украина не спит уже сутки. За что захватывают наш дом, нашу страну, нашу столицу, я не понимаю. Мы же просто только здесь мирно себе живем. Никого не трогаем".

Однако очень скоро блогер остановила такую "патриотическую" деятельность в сети. После выезда в Латвию София Стужук полностью прекратила вспоминать о войне в публичном пространстве. Свое молчание она мотивировала тем, что является неосведомленной в политике и думала, что все и так знают об агрессии Путина.

Стоит заметить, что блогер так и не назвала Россию виновной в начале полномасштабной войны. Один из подписчиков Стужук задал ей вопрос: "За кого она: РФ или Украину", на что инфлюенсер выдала, что она за "мирное небо над головой" и "чтобы не было войны".

В свое время интернет-деятельница даже оправдывала террористическую вражескую атаку на Киев. Вместо того, чтобы посочувствовать согражданам, она заявила, что украинцы сами виноваты в обстрелах, поскольку "радуются чужим разрушениям". Тогда Стужук говорила о взрывах на незаконно построенном Крымском мосту.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Алхим сравнила себя с аферисткой и признала, что коварно солгала украинцам, как Арестович.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!