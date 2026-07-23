"Путин готовит расширение войны": Зеленский перечислил угрозы и озвучил сценарии на зиму

Кремль готовится к новому этапу войны, который может включать дополнительную мобилизацию и эскалацию боевых действий. Именно из-за этих рисков Украина заранее пересмотрела приоритеты работы правительства и готовится к двум возможным сценариям развития событий зимой.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции. Об этом сообщает агентство "Укринформ".

Украинская сторона получила информацию о намерениях Кремля ещё несколько месяцев назад. Именно поэтому было решено сосредоточить работу нового правительства на вопросах логистики, аграрного сектора, экспорта зерна, энергетической безопасности и реализации планов обеспечения устойчивости.

В то же время Зеленский отметил, что в окружении Владимира Путина существуют разные настроения относительно дальнейшего хода войны.

"Мы видим, что в окружении Путина есть люди, которые хотят закончить войну. Они видят экономический коллапс, логистический коллапс. Но есть военные, которые хотят расширения войны, объявления мобилизации. Поэтому нужно готовиться к зиме", — заявил президент.

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