'Может, вы на Россию поедете?' Ольгу Сумскую разнесли за неуместный комментарий под фото предательницы Софии Стужук

Вокруг народной артистки Украины Ольги Сумской разгорелся скандал в сети. Дело в том, что актриса написала позитивный комментарий под публикацией скандальной блогерши Софии Стужук, которая оправдывала массированные атаки России по нашей стране и сбежала за границу.

На личной странице в Instagram предательница опубликовала фотографию со своими пятью детьми, под которой Сумская оставила шесть эмодзи в виде красных сердечек. Неуместный комментарий не остался без внимания пользователей платформы Threads, которые резко раскритиковали знаменитость.

Некоторые юзеры отметили, что артистка живет в "розовых очках", потому что до сих пор следит за Стужук, тогда как другие были значительно грубее и даже начали предлагать ей отправиться в страну-агрессор.

"Ольга Сумская, может, вы все же на Россию поедете? Что это такое? Объясните. Хотя – что удивительного, когда ваша дочь получила паспорт РФ и вы радовались! Она и дальше там живет, занимается актерской деятельностью!"

"Сумская хочет усидеть на двух креслах. Для нее не существует плохих россиян. Давала интервью и говорила, что хочет, чтобы закончилась война, чтобы поехать к дочери в Москву и посмотреть, как она живет, увидеть город и погулять с внуками".

"Сумская радовалась, когда ее дочь получила паспорт РФ, поэтому даже нечему удивляться. Просто отвратительно, что человек, который играл роли в крутых украинских фильмах, русифицирован и не контролирует, что пишет и кому".

"Это ужас. Боже, надо чистить свое окружение".

"Это пани Сумская в розовых очках".

На весь негатив в сторону артистки отреагировала и сама София Стужук. Под постом юзера, которая опубликовала комментарий Сумской, она написала: "А вас еще никак не попустит. Мои же вы хорошие "сограждане".

OBOZ.UA обратился к Ольге Сумской за комментарием.

Почему София Стужук попала в немилость украинцев

В громкий скандал блогерша влипла еще в феврале 2022 года, когда вместе с подругой отдыхала в Объединенных Арабских Эмиратах. Тогда Стужук сделала несколько кадров во время шопинга, которые подписала "Осторожно, русские в Дубай". Однако возмутительная stories не продержалась в соцсетях интернет-деятельницы слишком долго – из-за критики от аудитории она ее удалила.

После начала большой войны София Стужук делала эмоциональные посты в поддержку Украины, но уже через несколько месяцев сменила риторику. Блогерша выдала: полностью стоит на стороне родной страны, однако распространять "экстремизм и ненависть" в отношении россиян не собирается.

Со временем София Стужук вместе с семьей переехала в Латвию, после чего начала замалчивать террористическую войну РФ против Украины. Она ни разу не назвала Россию виновной в геноциде украинского народа, более того, оправдывала террористическую атаку страны-агрессора на Киев. Блогерша назвала виновными в постоянных обстрелах украинцев, которые якобы "радуются чужим разрушениям". Тогда она говорила о взрывах на незаконно построенном Крымском мосту.

В 2025 году Софию Стужук настигла карма. Киевская городская прокуратура сообщила интернет-деятельнице о подозрении, поскольку она в течение длительного времени уклонялась от уплаты налогов. Из-за этого бюджет страны недополучил 10,5 млн грн на прибыль и почти 900 тысяч грн военного сбора. Сама Стужук опровергла эту информацию, более того, заявила, что проблемы с законом у нее возникли из-за "атаки" со стороны "заинтересованных лиц".

