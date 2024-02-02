'Автор живет, пока поют его песни': звезды почтили память Кузьмы Скрябина

Ровно 9 назад, 2 февраля 2015 года, погиб украинский активист и певец Кузьма Скрябин (Андрей Кузьменко), и ежегодно в этот день его коллеги и другие украинцы чтят память звезды. Хотя прошло уже немало времени, боль от потери ощущается так же остро, поэтому проигнорировать годовщину смерти некоторые медийные персоны не могут.

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OBOZ.UA собрал некоторые из постов, что украинские знаменитости посвятили смелому патриоту, который не боялся говорить правду. Сегодня впервые память сына не почтит его мать Ольга Кузьменко, умершая в сентябре 2023-го.

Певица Ирина Билык вспомнила друга теплыми словами и назвала "душой народа".

"Мы еще долго будем жалеть о тебе, друг. Повезло тем, кто вовремя разглядел в тебе настоящую душу народа. Если бы ты был с нами, ты бы точно создал партию с таким названием – "Душа Народа", и я уверена, что она бы объединила всех творческих людей Украины в пользу мира и добра!" – написала артистка.

Ее коллега Наталья Могилевская призналась, что все еще скучает по исполнителю и время от времени смотрит общие фото.

"Кузьма, я посвятила тебе песню, в которой пыталась передать всю твою огромную любовь к Украине. Постоянно чувствую невероятную потерю. Просматриваю архивы. Воспоминания о Кузьме – это всегда свет", – говорится в посте.

Группа "Антитела" опубликовала видео с концерта, где Тарас Тополя рассказывал, что украинцы не успели постигнуть все, что делал Скрябин.

"Кузьмы не стало 9 лет назад. Его творчество не теряет актуальности с годами, а только крепче вживляется в ДНК каждого украинца. Автор живет, пока поют его песни, поэтому чтим Андрея", – написали музыканты.

Рэпер Потап разместил свое фото с легендарным музыкантом, подписанное: "Кузьма, ты навсегда в наших сердцах".

Победитель шоу "Битва экстрасенсов" и известный мольфар Максим Гордеев напомнил подписчикам о смерти Андрея Кузьменко трогательным видео с его портретами.

Певица Надя Дорофеева, перепевшая "Люди як кораблі", поделилась треком и обратилась к Скрябину: "Кузьма, мы скучаем".

Певец и воин ВСУ Виталий Козловский опубликовал фото, лаконично подписав, что помнит культового артиста.

Ранее OBOZ.UA писал, почему мама Скрябина считала, что ДТП было спланированным, а сын мог выжить. Она знала, что за музыкантом охотились, часто ставили палки в колеса, портили имущество, а в момент аварии в автомобиле, за рулем которого был Кузьменко, ничего не работало.

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