Умерла мать Кузьмы Скрябина Ольга Кузьменко: ей было 76 лет. Фото

Умерла мать легендарного украинского музыканта Кузьмы Скрябина Ольга Кузьменко. Женщина ушла из жизни в субботу, 23 сентября.

Ей было 76 лет. Об этом сообщил пресс-центр Благотворительного Фонда им. Скрябина, отметив, что это очень тяжелая потеря для всех.

"Сегодня, ушла из жизни мама Кузьмы, Ольга Михайловна! […] Мы не в состоянии изменить обстоятельства, только просим Всевышнего дать сил родным перенести боль утраты, а душу усопшей принять в Царство Небесное. Пусть земля ей будет пухом! Разделяем боль и горе! родных! Вечная и светлая память!" – говорится в сообщении.

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В Фонде отметили, что Ольга Михайловна была замечательным и душевным человеком с большим сердцем.

Ольга Кузьменко родилась 23 апреля 1947 в селе Сиде Самборского района Львовской области Украины. Работала учителем в музыкальной школе. В 1968 году родила сына Андрея, в дальнейшем ставшего легендой украинского шоу-бизнеса.

В 2012 году певец написал песню "Мама", которую посвятил матери. Ольга Кузьменко написала три книги о своем сыне, выход которых произошел после смерти Кузьмы Скрябина.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский певец Андрей Кузьменко, известный как Кузьма Скрябин, трагически погиб в 2015 году. 2 февраля автомобиль артиста попал в ДТП: его внедорожник столкнулся с молоковозом, в результате полученных травм Кузьма скончался на месте происшествия. Инцидент произошел в Днепропетровской области.

Мама Кузьмы Скрябина назвала причастных к гибели сына и рассказала, что в авто певца несколько раз откручивали колеса.

Жители украинской столицы Киева во время воздушной тревоги в городе спели песни известного певца Кузьмы Скрябина, которому 17 августа могло исполниться 55 лет. Репертуар любимого исполнителя жители столицы пели на одной из станций метро, ожидая очередной российской угрозы.

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