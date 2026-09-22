Apple признал талант украинцев: Таню Муиньо сняла проморолик для нового iPhone с украинской танцовщицей

Украинская режиссер Таню Муиньо, тесно сотрудничающая с западными артистами, стала автором рекламного ролика Apple для нового iPhone 18 Pro. В видео под названием Night Moves она продемонстрировала возможности камеры смартфона при ночной съемке, а одну из ролей исполнила украинская танцовщица Екатерина Бышева.

Видео дня

О работе Муиньо стало известно из официального Instagram Apple. В ролике показаны ночные танцы и движения артистов, а также сам процесс съемки – зритель может увидеть, как профессиональные кадры создавались непосредственно на смартфоне.

"Ночные движения #ShotoniPhone18Pro от Тани Муиньо с улучшенными возможностями работы в условиях слабого освещения", – указали украинскую режиссерку в описании видео.

К созданию рекламной кампании присоединились сразу несколько украинцев. Оператором-постановщиком стал киевлянин Никита Кузьменко, а в кадре, в частности, появилась танцовщица Екатерина Бышева. Также в ролике можно увидеть артистов из Парижа и Японии. Хореографией занимался Чарльз Огасти, а музыкальным сопровождением стала композиция Dance американской певицы Slayyyter.

В промо-видео показали, как движения танцоров фиксируются в условиях слабого освещения, демонстрируя работу нового телефона с ночными режимами.

Таню Муиньо – украинская режиссер, клипмейкер и фотограф из Одессы. Она работала со многими мировыми артистами. Среди ее известных работ – клипы для Гарри Стайлза, Dua Lipa, Cardi B, Lady Gaga, BTS, Jung Kook, Doja Cat, Rosalia, Post Malone и The Weeknd.

В частности, Муиньо сняла для Гарри Стайлза клипы As It Was и Daylight, а ее работа для Lil Nas X на песню Montero в 2021 году победила сразу в трех номинациях MTV Video Music Awards – "Клип года", "Лучшая режиссура" и "Лучшие визуальные эффекты".

В 2024 году украинка также стала постановщицей номера Alyona Alyona и Jerry Heil на Евровидении. А в 2025-м Муиньо получила награду "Режиссер года" премии Hollywood Music Video Awards за клип Disease для Lady Gaga.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Таню Муиньо сняла зрелищный клип для "лучшей группы в мире" и собрала более 12 млн просмотров за считанные часы.

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