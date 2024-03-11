Анита Луценко впервые показала фото, как ее изуродовал хирург из топ-10 лучших в Украине, и объяснила, почему в последнее время скрывала свой живот

Звездный тренер Анита Луценко наконец-то рассекретила часть тела, которую не может спокойно воспринимать. Спортсменка после рождения дочери Мии в 2016 году "заработала" пупочную грыжу, из-за чего обратилась к одному из лучших хирургов Украины. В то время как ему предстояло исправить всю ситуацию, врач сделал наоборот и уже годами Луценко скрывает свой живот и комплексует из-за него.

Ранее тренер рассказывала, насколько сильно любит свое тело и избегает любого укола красоты, но после речи, оставила интригу, что все же существует одно место, которое она не воспринимает спокойно. Сейчас же в Instagram-историях стало известно, чем есть эта загадочная часть, – живот.

"Расскажу вам историю моей операции. Вот помните размеры моей беременности? 80 кг. Вот где-то там появилась пупочная грыжа. Внешне все норм более-менее. Но болело и нуждалось в "подштопывании", – рассказала Луценко о грыже, когда визуальных проблем не было.

Впоследствии она обратилась к одному из лучших врачей Украины, предложившему не только провести операцию на грыжу, но и "подшить" диастаз – расхождение мышц живота по сторонам. На что Анита Луценко легко согласилась.

"Диагностируют просто. Идешь к хирургу и спрашиваешь, что делать. Мне предложили: раз все равно через пупок входить, то и диастаз чуть-чуть можно подшить. Да рады Богу – все равно "спать". Во время пресса всегда это чувствовалось и поэтому вопросов в принципе делать или нет не было. Само не свягиваеться", – призналась она.

Спортсменка сильно расстроена, что выбрала хирурга, имя которого так не назвала.

"Но когда вы меня спрашивали порекомендовавшего врача, я отвечала, что, к сожалению, не могу рекомендовать, – потому что что-то пошло не так. Следующие 5 лет для меня были в плане профессии, в плане моих решений очень-очень травматичными. Ну это капец... Топ-10 хирургов Украины", – рассказала Луценко.

Из-за неудачной операции она начала комплексовать через внешность и всеми возможными способами скрывать живот.

"Поэтому следующие 5 лет вы видели меня в лосинах натянутых выше пупка. Цельные купальники стали моими друзьями. Несмотря на то, что до того мой живот был моей гордостью. На фотосессиях сложно было выбирать позиции. Или трусы до ушей... Ладно, еще бы я не была тренером. И ладно бы у меня был живот "до" какой-то не такой. Особенно неприятно, когда я вам говорю втянуть живот на прессе. А у меня какая-то фигня "нарост", который я не могу втянуть, потому что оно не мое", – отметила она "спасательные" способы.

Тогда тренер посоветовала подписчикам очень осторожно относиться к любым вмешательствам в свое тело и тщательно все обдумывать.

Луценко переживала, что ее не поддержат поклонники, или просто проигнорируют, а они довели спортсменку до слез. Ее поддержали так, что благодарность стоила даже отдельного поста. "Безгранично благодарю всех за невероятную поддержку и тысячи слов любви. Вы невероятны. Просто знайте это. Каждая! Ощущение такое, будто я прыгнула в пропасть, а оказалась на облаке любви", – написала она.

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