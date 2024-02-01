Анита Луценко откровенно рассказала об уколах красоты и назвала свою 'небольшую грудь' идеальной

В то время как звезды пытаются скрыть любые косметические вмешательства в поддержку "молодости" своей кожи, украинский тренер Анита Луценко без страха осуждения рассказывает обо всех процедурах, которые проходила. Стоит отметить, что их не очень много, ведь 39-летний тренер постоянно выполняет массаж лица, который помогает держать ее кожу в тонусе.

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В Instagram Луценко рассказала, что ни разу не колола ботокс, не увеличивала губы и не использовала никаких наполнителей, чтобы улучшить внешнее состояние кожи. Ей нравится естественный вид лица, а грудь вообще назвала своей гордостью. И все же тренер имеет одну часть тела, которую не принимает. Впрочем, она решила раскрыть эту тайну позже.

На основе рассказа о косметических процедурах Анита Луценко отметила, что свое лицо любит таким, каким оно есть. "Свое лицо принимаю со всеми недостатками. Ничего переделывать не собираюсь", – написала она.

С такой же любовью тренер лелеет свою грудь. Она считает ее своей гордостью. "Свою небольшую грудь считаю идеальной, но оценить могут только те, кто видел голой. Моя гордость", – заявила женщина.

Отсутствие морщин вокруг глаз Луценко поддерживает с помощью трехшаговой лазерной процедуры, которую скоро должно закончить. Как отмечает тренер, аппарат лишь стимулирует выработку естественного коллагена.

"Делала 2 процедуры на глаза Fotona, раз в месяц. Еще жду, последний раз сделаю для плотности кожи. Вырабатывается свой коллаген, потому что у меня сильно вокруг глаз подвижно", – пояснила Луценко.

Еще одну аппаратную процедуру тренер делала в 2021 году. Ее смысл заключался в стимулировании выработки большего количества коллагена с помощью радиоволн. В частности она также поделилась планами на будущее. В 50 лет планирует сделать блефаропластику, то есть убрать определенное количество кожи верхнего века.

Ранее OBOZ.UA писал, что MamaRika увеличила грудь. Она объяснила, что решила прибегнуть к хирургическому вмешательству из-за желания стать лучшей версией себя.

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