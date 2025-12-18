'Ангельские' автономера и частный концерт: Наталка Денисенко показала свои подарки на 36-летие

В среду, 17 декабря, украинская актриса Наталья Денисенко отгуляла свой 36-й день рождения. Знаменитость поделилась с поклонниками несколькими моментами с праздничного дня, а также показала, какие подарки получила от своих коллег и близких.

Артистку радовали разнообразными презентами – от роскошных букетов цветов до необычного номерного знака на автомобиль. Все полученные сюрпризы она продемонстрировала в своих Instagram-stories.

Во время репетиции номера для проекта "Танцы со звездами" для Наталки Денисенко устроили частный концерт. Артисты, одетые в изысканные национальные наряды, спели для актрисы композицию "Многая літа". Она с широкой улыбкой на лице наслаждалась вокалом исполнителей и призналась, что раньше ей никто не устраивал таких сюрпризов.

Подарили Наталье Денисенко новые автономера с "ангельским" числом "444". В нумерологии оно символизирует поддержку и защиту от высших сил.

Ну и конечно, не обошлось в праздничный день без цветов. Знаменитость получила много красивых букетов, которые едва смогла удержать в руках.

Важным этапом празднования 36-го дня рождения Наталки Денисенко, которое, судя по публикациям, проходило в клубе, стало задувание свечей на торте. Новый бойфренд артистки, модель и бизнесмен Юрий Савранский, приготовил для нее нежный белый десерт с волнистой текстурой. Кстати, в сам день рождения Денисенко манекенщик нежно обратился к ней в комментариях под постом, написав: "Любимая, с днем рождения".

