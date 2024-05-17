Анджелину Джоли впервые за долгое время заподозрили в новом романе: актрису заметили на свидании с немецкой звездой

Впервые за долгое время голливудской актрисе Анджелине Джоли приписали новый роман. Звезда очень ответственно относится к сплетням, поэтому увидеть ее на прогулке с кем-либо, кроме детей, довольно сложно, однако папарацци удалось снять лауреатку двух "Оскаров" на свидании в Германии.

В столицу страны – Берлин – она прилетела инкогнито, пишет местное издание Bild. Именно они и заметили артистку в компании немецкой звезды кино – Августа Диля, фаната русской культуры.

Как пишут журналисты, актеры поужинали в ресторане индийской кухни, а затем отправились гулять по городу. На Джоли были солнцезащитные очки, делавшие образ всемирно известной звезды чуть более загадочным.

Известно, что американская актриса с немецким коллегой познакомились не менее 16 лет назад. Это произошло на съемках "Бесславных ублюдков". Через два года они снова встретились, получив роли в фильме "Солт", где сыграли супружескую пару.

"Это замечательная история. Чуть-чуть похожая на фильм, только с открытым концом. Дружба и любовь к тем же вещам. В любом случае здесь много эмоций", – загадочно описали встречу старых знакомых журналисты.

Фанаты артистки уже приписали им роман, ведь визит Джоли в Берлин не был анонсирован. Предполагают, что звезда прилетела к Августу в Германию не только из-за желания провести вечер в компании друга.

Август Диль был 17 лет женат на актрисе Юлии Малик, с которой расстался в 2016-м. У них подрастают двое детей. К слову, в начале 00-х актер выступал в РФ, где немного выучил язык.

И сейчас он сотрудничает с россиянами. Диль сыграл главную роль в фильме "Мастер и Маргарита", вышедшем на экраны в 2024 году.

Напомним, с 2005 по 2019 год Джоли была влюблена в Брэда Питта, с которым воспитывала 6 детей. После этого в СМИ в основном обсуждали их проблемный развод, который продолжается до сих пор.

Ранее OBOZ.UA писал, что Брэд Питт хотел получить право на опеку над несовершеннолетними наследниками, но впоследствии уступил в этом вопросе бывшей.

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