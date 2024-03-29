Брэд Питт уступил Анджелине Джоли в вопросе опеки над детьми: появились подробности громкого дела, которое подходит к финалу

Многолетняя судебная тяжба американских звезд Брэда Питта и Анджелины Джоли, которые развелись в 2019 году, подходит к концу. Как рассказали их друзья, актер решил уступить в вопросе опеки над детьми.

Ранее шесть подростков – Мэддокса, Шайло, Нокс, Вивьен, Захары и Пакс – были несовершеннолетними, поэтому Питт хотел взять под опеку троих из них. Как стало известно DailyMail, актер отказался от иска в суд.

Ожидается, что судебные разбирательства между знаменитостями закончатся к лету. Актеры уже официально разведены, но вопрос о детях еще остро стоял между ними.

Как рассказали источники, близкие к Джоли и Питту, причиной их условного примирения стало то, что трое детей уже пересекли 18-летнюю отметку, а еще одна дочь – Шайло – через месяц станет совершеннолетней.

Так, у голливудских знаменитостей останется только двое несовершеннолетних наследников – 15-летние двойняшки Нокс и Вивьен.

Старшие дети пары – 22-летний Мэддокс, 20-летний Пакс и 19-летняя Захара – как считается, не слишком склонны к общению с Брэдом Питтом после их ссоры с мамой в самолете много лет назад. Актер, если все пройдет удачно, сможет посещать младших детей.

Напомним, что троих из шести наследников он с Анджелиной Джоли усыновил и удочерил.

Как известно, ранее Питт подал в суд на Джоли. Кинозвезда обвинил экс-возлюбленную в тайной продаже своей доли от общего французского имения и винодельни российскому миллиардеру Юрию Шефлеру.

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