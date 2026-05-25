Анджелина Джоли разрушила личную жизнь Брэда Питта? Почему актер не женится на новой избраннице и какие отношения он имеет со своими детьми

Культовый актер Брэд Питт не планирует в третий раз жениться, несмотря на отношения с дизайнером ювелирных изделий Инес де Рамон. С избранницей у него роман еще с 2022 года.

По данным Daily Mail, 62-летний актер до сих пор тяжело переживает последствия скандального развода с Анджелиной Джоли, который начался в 2016 году, а закончился только в 2024-м, и потерю связи со своими детьми.

Инсайдеры источника утверждают, что именно многолетний конфликт с бывшей женой и сложные отношения с шестью наследниками заставили Питта отказаться от мысли о новом браке. Хотя актер уже несколько лет находится в отношениях с 33-летней Инес де Рамон, бракосочетание пара не планирует.

Брэд Питт встречается с Инес де Рамон с 2022 года. По словам источника, пара якобы живет вместе и имеет "спокойные и гармоничные" отношения. Окружение актера говорит, что избранница положительно повлияла на его эмоциональное состояние после длительных судебных процессов с Джоли.

"У него есть замечательная партнерша, которую он ценит, но в этом направлении нет никакой спешки", – говорится в заявлении инсайдера.

Там также отмечают, что Питт больше не хочет создавать новую семью или заводить детей. Друзья актера убеждены, что его отношение к браку кардинально изменилось после развода с Анджелиной Джоли, который длился почти восемь лет.

Стоит отметить, что Брэд Питт и Анджелина Джоли разошлись еще в 2016 году после конфликта на борту частного самолета. Тогда актер отрицал обвинения в домашнем насилии, однако скандал стал началом многолетних судебных споров. Официально урегулировать вопрос развода им удалось лишь в 2024 году. В то же время бывшие супруги до сих пор судятся из-за совместного имения во Франции.

Отдельной проблемой для актера остаются отношения с детьми – Мэддоксом, Паксом, Захарой, Шайло и близнецами Ноксом и Вивьен. Сейчас Питт фактически не поддерживает близкой связи ни с одним из них.

"Джоли провела кампанию по отстранению детей, которая оказалась успешной. Враждебность просто огромная. Его полностью отстранили от детей. Для него это страшный удар", – заявил собеседник источника.

В последние годы несколько детей публично дистанцировались от отца. Захара использует лишь фамилию Джоли, Шайло официально отказалась от фамилии Питт после совершеннолетия, а Пакс ранее резко высказывался об актере в соцсетях.

