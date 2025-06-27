Андрей Джеджула поставил точку в слухах о своих детях: сын не живет с мамой, дочь – не в Польше

Телеведущий Андрей Джеджула, который на днях в третий раз стал отцом, развеял ряд распространенных мифов о своем отцовстве. По его словам, сын не живет с мамой за границей, как сообщалось в прессе, а уже год живет с отцом в Киеве.

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Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA. Шоумен также опроверг информацию о своей дочери. Джеджула уточнил, что она с марта тоже находится в Украине, а не в Польше, как пишут медиа.

Андрей Джеджула говорит, что его сын Даниэль, рожденный в браке с экс-участницей группы "ВИА Гра" Сантой Димопулос, не живет с мамой, как иногда ошибочно сообщают медиа: "Сын живет со мной уже год – хочу это уточнить, потому что сейчас порой складывается ситуация, что журналисты перепечатывают старую информацию или составляют материалы из отрывков интервью, не проверяя факты. В одном из изданий написали, что Даниэль живет с мамой, а это не соответствует действительности. Раньше он действительно жил с мамой – в Дубае, в Европе – до этого. Мама там и живет. А он в прошлом году приехал ко мне на каникулы – ему понравилось, решил остаться. И это для меня огромное счастье".

Санта Димопулос, по словам Андрея, отнеслась к этому нормально: "Подростковый возраст – непростой период. Сейчас сыну уже 16 с половиной, и как бы там ни было, нужно мужское воспитание. Просто женского влияния уже недостаточно. Это объективно. Я должна учить его быть мужчиной – начиная от базовых вещей: как вести себя с людьми, как держать слово, принимать решения, нести за них ответственность. Мы многое обсуждаем с ним. Сейчас он уехал к маме на две недели, но уже вот-вот возвращается".

Также Джеджула опроверг утверждение о том, что его дочь Аделина от брака с блогером Юлией Леус якобы живет с матерью за границей: "Пишут, что Юлия с дочерью живут в Польше. Это не так: они вернулись в Киев в марте, и с тех пор я официально реализую свое право на отцовство".

После длительных судебных процессов Джеджула добился права видеться с дочерью трижды в неделю: "У нас более двух лет продолжались судебные процессы по определению опеки над Аделиной. В конце концов суд вынес решение, по которому три дня в неделю ребенок проводит со мной. Сначала, конечно, маме это не очень нравилось – была против. А теперь, так понимаю, она оценила, насколько это удобно – иметь дни свободного времени, зная, что ребенок в надежных руках. Я с Адель (ей сейчас четыре годика) полноценно занимаюсь, и это не формат "папа выходного дня" – мы живем активной жизнью, общаемся, развиваемся. Когда они находились за границей, в те три дня, которые назначены мне судом, тоже был с ней на связи".

Полное интервью с Андреем Джеджулой читайте на OBOZ.UA здесь.

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