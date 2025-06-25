'Я совершил типичную мужскую ошибку'. Андрей Джеджула – о рождении третьего ребенка, тайной жене и конфликтах с бывшими

Известный телеведущий Андрей Джеджула неожиданно для многих стал отцом в третий раз. Новость о рождении дочери Эмилии на днях появилась в его соцсетях.

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В интервью OBOZ.UA шоумен рассказал, что присутствовал на партнерских родах и даже частично принял их самостоятельно. Также телеведущий вспомнил об отношениях с детьми от предыдущих браков и объяснил, почему решил не афишировать новую любовь.

– Андрей, расскажите, пожалуйста, как прошли роды?

– У меня трое детей, и каждый раз я присутствовал на партнерских родах. Никогда не оставлял жен наедине – всегда максимально рядом, разделял этот опыт. И ни разу мне не понадобился нашатырь (улыбается). Но в этот раз превзошел себя – часть родов пришлось принимать самостоятельно.

Мы выбрали городской роддом №1 – это действительно замечательное место. Моя история с этим учреждением началась еще в начале большой войны. В первые месяцы после вторжения я активно волонтерил: возил гуманитарную помощь из Польши и других стран Европы. Как-то один товарищ сказал: "В первый роддом очень нужна помощь". И вот так я туда попал, познакомился с директором – Натальей Гончарук. Она невероятный человек, ее команда работает как часы. Все слаженно, профессионально. Техническое обеспечение, условия – на самом высоком уровне. Даже внешний вид здания – не серый советский фасад, а уютное современное помещение. Это хорошее место для рождения детей – советую всем. Нас вела замечательный врач Лариса Шестак – специалист высочайшего уровня.

С нами одновременно в разных залах рождалось еще 10 детей. Врачи заходили, выходили, понимая, что самый ответственный момент еще впереди. А я тем временем делал все, что мог: физически поддерживал жену, морально подбадривал. Бывали моменты, когда ей казалось, что сил больше нет. Говорила: "Не могу уже". Я отвечал: "Уже вижу головку – еще немного, финиш близко". Немного привирал, но только чтобы дать ей дополнительный стимул (улыбается). Подходит акушерка: "Давайте уже я". А жена: "Пусть он, мне с ним легче". После родов сказала: "Не ожидала от тебя такого. Думала, ты будешь стоять где-то за головой, а ты стал передо мной – на месте врача".

Я действительно оказался в самой активной точке процесса – и был полноценным участником процесса. Я всегда с большим уважением относился к врачам. Но после участия в родах – ощущение еще больше усилилось. Когда ты собственными глазами видишь появление новой жизни – это что-то невероятное. Если бы это было возможно, ввел бы обязательный "курс человечности" – чтобы каждый человек хотя бы один раз в жизни увидел, как рождается ребенок. Тогда начинаешь по-другому воспринимать само понятие жизни. И, возможно, через такие мгновения мир будет становиться лучше.

– Мы ничего не знаем о вашей жене. Вы официально женаты или это еще впереди?

– Да, мы официально женаты – и это пока все, что могу сказать. А дальше будет как в фильме о Бенджамине Баттоне: буду публично выдавать подробности нашей истории в обратном порядке. В этот раз я сознательно выбрал изменить подход к своей личной жизни – не делился ею публично. Не прятал жену – это было нашим общим решением. Она не стремится выставлять себя напоказ, и мне это очень импонирует.

– Ваша жена – публичная личность? Имеет отношение к шоу-бизнесу?

– Нет, она не имеет никакого отношения к миру шоу-бизнеса. И, честно говоря, это тоже стало для меня очень важным выбором.

– Известно, что ваш сын Даниэль от союза с бывшей солисткой группы "ВИА Гра" Сантой Димопулос живет с вами. Как парень воспринял новость, что у него родилась еще одна сестра?

– Даниэль был первым из родных, кто увидел малышку – буквально через несколько минут после рождения. Я сразу отправил видео всем близким и друзьям, и он первый позвонил по видеосвязи. В тот момент, когда только-только перерезали пуповину.

Сын живет со мной уже год – хочу это уточнить, потому что сейчас порой складывается ситуация, что журналисты перепечатывают старую информацию или составляют материалы из отрывков интервью, не проверяя факты. В одном из изданий написали, что Даниэль живет с мамой, а это не соответствует действительности. Раньше он действительно жил с мамой – в Дубае, в Европе – до этого. Мама там и живет. А он в прошлом году приехал ко мне на каникулы – ему понравилось, решил остаться. И это для меня огромное счастье.

Мама Даниэля отнеслась к этому нормально. Подростковый возраст – непростой период. Сейчас сыну уже 16 с половиной, и, как бы там ни было, нужно мужское воспитание. Просто женского влияния уже недостаточно. Это объективно. Я должен учить его быть мужчиной – начиная от базовых вещей: как вести себя с людьми, как держать слово, принимать решения, нести за них ответственность. Мы многое обсуждаем с ним. Сейчас он уехал к маме на две недели, но уже вот-вот возвращается.

– А Санта поздравила вас с рождением дочери?

– Знаете, я вообще почти никому не рассказывал о своих отношениях. Близкий круг – да, они были в курсе, но не более. Даниэль умеет держать слово, я ему доверяю. У нас с ним четкое понимание: личное – это личное. Как-то ему всегда говорил: "Сынок, мне не интересна какая-то личная информация о маме, так же прошу относиться к информации о моей жизни. Если интересуется, говори: "Спроси у папы".

Меня лично Санта не поздравляла. Возможно, Даниэля поздравила с появлением сестренки. Мы с его мамой поддерживаем связь, но эти разговоры исключительно о том, что является зоной интересов сына. Я придерживаюсь правила: никаких конфликтов или негатива – все это может отразиться на ребенке. Также объяснил сыну: нельзя позволять себе пренебрежительно высказываться о ком-либо из родителей. Сегодня он живет со мной, а завтра вернется к маме – и что тогда? Я никогда не говорю плохого о маме – ни Даниэля, ни Аделины. Даже если мы не вместе, были сложные моменты – она всегда будет мамой моего ребенка.

– Со второй женой, блогером Юлией Леус, вы тоже в разводе. С дочерью Аделиной, которая живет с мамой, как часто общаетесь?

– Она не Леус, а Джеджула – до сих пор не сменила фамилию. Разговор об этом был, но я понимаю, что это уже ее собственность (смеется). Сразу хочу уточнить: в интернете также "гуляет" неправильная информация. Пишут, что Юлия с дочкой живут в Польше. Это не так: они вернулись в Киев в марте, и с тех пор я официально реализую свое право на отцовство.

У нас больше двух лет длились судебные процессы по определению опеки над Аделиной. В конце концов суд вынес решение, по которому три дня в неделю ребенок проводит со мной. Сначала, конечно, маме это не очень нравилось – была против. А теперь, так понимаю, она оценила, насколько это удобно – иметь дни свободного времени, зная, что ребенок в надежных руках. Я с Адель (ей сейчас – четыре годика) полноценно занимаюсь, и это не формат "папа выходного дня" – мы живем активной жизнью, общаемся, развиваемся. Когда они находились за границей, в те три дня, которые назначены мне судом, тоже был с ней на связи. Мне включали видео – не пропустил ни одной встречи. Я очень добросовестный отец в этом смысле.

– А Юлия вас поздравила с рождением дочери?

– Нет, не поздравила. Мы не в таких отношениях, чтобы поздравлять друг друга с днем рождения или появлением детей. Не тот уровень общения. Только обмениваемся короткими сообщениями относительно Адель. Иногда мне кажется, что коммуникация немного налаживается, а иногда – нет. Здесь живешь как на пороховой бочке: что-то не так – сразу обвинения. Но я стараюсь максимально избегать реагирования. Вот из последнего – приходит сообщение: "Почему ребенка поцарапал твой кот? В следующий раз он ему глаз выцарапает, о чем ты думаешь?!" Но есть маленький нюанс: когда забираю или отдаю Адель, снимаю какую-то сторис – так у меня принято, – и там видно, что ни одной царапинки на ребенке не было. С Аделиной у меня отношения прекрасные, а как может быть иначе?

Так же – и у моей жены: у нас всех прекрасные отношения. У нее особое отношение к детям – обожает их. Честно говоря, я никогда в жизни не встречал человека, который бы настолько искренне любил детей. Причем всех, без исключения. И я ничего специально не делал, чтобы сдружить ее со своими детьми – все произошло естественно, это все она. Без всякого преувеличения. Она никогда не раздражается из-за детских шалостей, в ней столько тепла, мудрости и внутреннего спокойствия, что это просто восхищает.

Откровенно признаюсь, в какой-то момент я себе задавал вопрос: "У меня уже есть двое детей, должен ли я думать о третьем?" А потом смотришь на жену и понимаешь: не позволить ей стать мамой общего ребенка было бы преступлением. Это было бы неправильно – лишить такую женщину счастья.

– То есть решение иметь ребенка вместе было очень осознанным?

– Абсолютно. Беременность не стала для нас неожиданностью – Эмилия была желанным и ожидаемым ребенком. Это был осознанный и запланированный шаг в нашей жизни. И дело не только в том, что жена "хотела ребенка", а в том, как она относится к детям в целом – с невероятной любовью, энергией и терпением. Она не просто это демонстрирует – она этим живет.

– Несмотря ни на что, хочется верить, что вам удастся наладить контакт с Юлией, ведь с мамой Санты удается общаться доброжелательно.

– Ну, будем надеяться. Вот написал, что в этот раз не смогу забрать Адель в привычное время. Обычно каждое воскресенье в 15:00 я забираю дочку и в среду в 15:00 возвращаю. В этот раз без подробностей объяснил: произошла форс-мажорная ситуация, я в больнице, прошу перенести мои три дня на конец недели – до воскресенья. Она отнеслась с пониманием, ответила: "Ок". Я ее за это поблагодарил.

– То есть вы сейчас фактически живете там, в роддоме?

– Да. Для меня партнерские роды – это не просто "пришел, постоял, ушел", а потом – выпивать с друзьями. Хотя признаюсь: с первыми родами именно так и было. Присутствовал при рождении Даниэля, все пережил, но после – совершил типичную мужскую ошибку: пошел праздновать с друзьями. И так большинство мужчин делает. В этот раз я решил быть рядом на протяжении всего периода пребывания в роддоме. Это и есть настоящее партнерство. И хочу обратиться к мужчинам: если вы идете на партнерские роды – то это не формальность. Это обещание быть вместе не только во время рождения, но и после. Потому что именно тогда женщине нужна максимальная поддержка – и физически, и эмоционально.

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