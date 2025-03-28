Андрей Данилко назвал главную проблему украинского Нацотбора, в котором отказался участвовать

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, заявил, что больше не хочет быть членом жюри Нацотбора на Евровидение. По его словам, проблема конкурса не в участниках или судьях, а в режиссуре и всеобщей организации шоу.

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Об этом Данилко рассказал в интервью юмористу Василию Байдаку, объяснив, что отказ от судейства обусловлен не только личными ощущениями, но и общим форматом отбора. Он заявляет, что за постановкой музыкального конкурса должна стоять большая команда режиссеров.

Известно, что режиссером этого года был Герман Ненов, ранее ставивший Нацотбор на Евровидение 2023. По словам Данилко, в идеале он должен отвечать только за определенную часть конкурса, а не за весь его формат.

"Я смотрел Нацотбор. Проблема не в жюри или в участниках, а в режиссуре. Не один Ненов должен быть – он может отвечать за какую-то часть – а какой-нибудь более опытный режиссер. Это очень большой формат и это очень тяжело", – поделился суждениями Андрей Данилко.

В этом году Суспільний мовник приглашал артиста сесть в кресло судьи, однако певец отказался от этого. Он считает, что в шоу каждый финалист Нацотбора может поехать представлять Украину на Евровидении, поэтому для него формат конкурса, который проходит сейчас, не интересен. По его мнению, стоит вернуть формат с двумя полуфиналами и финалом, ведь теперь Нацотбор сокращен до одного этапа, лишающего конкурса напряжения и драматургии.

"Я не буду больше сидеть, я не хочу. Там нечего сейчас оценивать. Когда по три недели отбирали, тогда был какой-то конфликт, интрига – кто попадет в финал. А теперь уже все решено – что обсуждать?" – отмечал Данилко.

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