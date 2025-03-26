Украина пройдет в финал Евровидения 2025 года? Букмекеры сделали первые ставки

Евровидение 2025 приближается, и букмекерские конторы уже начали делать первые прогнозы по результатам полуфиналов. Украинский представитель Ziferblat с песней Bird of Pray имеет все шансы пройти в финал конкурса, согласно последним ставкам.

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Согласно рейтингу букмекеров, опубликованном на сайте Odds Eurovision, Украина занимает шестое место среди участников первого полуфинала, имея 4% шансов на победу. Это не делает Украину фаворитом, но дает хорошие перспективы для выхода в финал.

По правилам конкурса, из каждого полуфинала проходят десять лучших стран по результатам зрительского голосования. Поскольку Украина входит в десятку самых рейтинговых участников по оценкам букмекеров, то вероятность ее попадания в финал достаточно высока.

Абсолютным лидером среди участников первого полуфинала букмекеры считают Швецию – ее шансы на победу оценивают в 56%. Второе место занимает Эстония (10% шансов), третье – Нидерланды (9%).

Также высокие шансы у Албании (7%), Бельгии (4%), Норвегии (3%), Польши (2%), Сан-Марино (2%) и Кипра (1%). Эти страны вместе с Украиной, по предварительным прогнозам, имеют наибольшие шансы пройти в финал.

Менее вероятен выход в финал для таких стран, как Азербайджан, Словения, Хорватия, Исландия и Португалия. Их шансы на победу в полуфинале оценивают в менее 1%.

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