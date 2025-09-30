Американская рэпер, которая поддержала Украину, сняла клип с 'Z-патриоткой' Ириной Шейк

Американская рэпер Doja Cat, которая в прошлом году выразила поддержку Украине, выпустила клип на свою новую песню Gorgeous ("Роскошная"). К созданию видеоработы 29-летняя исполнительница привлекла многих моделей, среди которых оказалась и россиянка Ирина Шейк.

Клип, который артистка обнародовала на личном YouTube-канале, за четыре дня после публикации набрал более четырех миллионов просмотров. Что интересно, об участии "Z-патриотки" в создании ролика рэпер упомянула в самом конце описания.

На протяжении всей видеоработы Doja Cat и модели позируют на камеру в стильных образах, демонстрируя различные косметические средства и подправляя свой макияж. Ирина Шейк снялась в клипе в черных лосинах, поверх которых надела красные трусы, бюстгальтере и коротком пиджаке в полоску. Стилисты сделали ей высокий хвост, а акцентным элементом в макияже стала насыщенная помада.

Как Doja Cat поддержала Украину

Американская рэпер впервые публично выразила свою позицию относительно российско-украинской войны в 2024 году. Она выступила с сильной речью на фестивале Global Citizen Festival в Нью-Йорке, США. Мероприятие проводится одновременно с Генеральной Ассамблеей ООН и привлекает внимание мира к проблемам войны, бедности, неравенства и изменения климата.

"Сейчас страдают миллионы мужчин, женщин и детей в Газе, Украине, Судане, Конго и по всему миру. В такие времена важно помнить, что вместе мы можем принести изменения, любовь, свет и надежду тем, кто в этом больше всего нуждается. Я объединила усилия с Global Citizen, чтобы помочь людям в зонах конфликтов и кризисов, и я знаю, что многие из вас присоединились ко мне, чтобы заработать свои билеты на сегодняшний вечер", – подчеркнула исполнительница.

Стоит заметить, что для появления на мероприятии Doja Cat выбрала яркое платье от украинского бренда FROLOV с большим количеством бахромы разных цветов. Наряд звезды создавал имитацию обнаженности, ведь подкладка была сделана из прозрачного материала.

Рэпер в целом любит находиться в центре внимания во время публичных мероприятий. Часто артистка собирает на себе кучу восхищенных взглядов с помощью образов, а иногда удивляет выходками. Так, например, на церемонии MTV Video Music Awards 2025 Doja Cat нанесла на губы красную помаду, после чего неожиданно откусила и пожевала ее прямо перед камерами.

Что известно о позиции Ирины Шейк

После начала полномасштабного вторжения модель попала в громкий скандал из-за поста в соцсети Instagram. Она обнародовала фотографию салата, а внизу оставила подпись "RussianZZ on Wednesday" (россияне в среду. – Ред.). Использование буквы "Z", ставшей символом террористической войны, сильно возмутило юзеров. После волны хейта Ирина Шейк удалила кадр.

Кроме того, модель не забывает чуть ли не в каждом интервью напомнить, что она "from Russia", хотя уже много лет живет в Америке. Но эта риторика не заставляет мировые бренды прекратить с ней сотрудничество. В 2024 году Ирина Шейк приняла участие в фотосессии для журнала Vogue с легендами мира моды, а, что наиболее цинично, на камеру попозировала в бра украинского бренда Zhilyova Lingerie.

На скандал довольно быстро отреагировали представители отечественной компании, отметив, что команда Vogue не дает информацию о модели, которая будет позировать в их одежде. Бренд связался с изданием, чтобы в будущем не возникало подобных инцидентов.

