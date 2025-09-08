Американская рэпер, которая поддержала Украину, сбила с толку папарацци выходкой на красной дорожке. Видео

В воскресенье, 7 сентября, в Нью-Йорке состоялась церемония MTV Video Music Awards 2025, где одной из главных героинь вечера стала Doja Cat. 29-летняя рэпер, известная своими хитами Say So и Rules. Она появилась на ковровой дорожке в пастельном мини-платье от Balmain с металлически-розовой вставкой и глубоким вырезом.

Видео дня

Образ дополнили высокие пастельно-желтые каблуки, украшения Chopard и клатч Judith Leiber Couture в форме помады. Волосы звезды были уложены в длинные светлые локоны, а макияж – максимально яркий. Впрочем, внимание фотографов и папарацци привлек не только ее смелый лук. Doja Cat достала красную помаду, нанесла ее на губы, а затем неожиданно откусила и пожевала ее прямо перед камерами.

Видео с этой выходкой быстро разошлось по соцсетям, а фотографы, которые до этого засыпали ее вопросами, замерли от удивления. В коротком интервью для Entertainment Tonight рэпер лишь улыбнулась: "Помада была замечательной".

Ранее Doja Cat уже неоднократно демонстрировала смелые и экспериментальные образы на MTV VMAs: дебют в 2020 году, победа в категории PUSH Best New Artist, ведущая церемонии в 2021 году и ряд экстравагантных луковых трансформаций, от яркого платья Versace до паутинообразного образа от Monse в 2023 году.

Поддержка Украины и социальная позиция

Не менее важным моментом для Doja Cat стало ее первое официальное выражение поддержки Украине в войне с Россией. Это произошло во время выступления на Global Citizen Festival 2024 в Нью-Йорке. Для этого мероприятия исполнительница выбрала платье от украинского бренда FROLOV и произнесла речь, в которой призвала помогать людям, пострадавшим от войны и насилия.

"Сейчас страдают миллионы мужчин, женщин и детей в Газе, Украине, Судане, Конго и по всему миру. В такие времена важно помнить, что вместе мы можем принести изменения, любовь, свет и надежду тем, кто в этом больше всего нуждается. Я объединила усилия с Global Citizen, чтобы помочь людям в зонах конфликтов и кризисов, и я знаю, что многие из вас присоединились ко мне, чтобы заработать свои билеты на сегодняшний вечер", – сказала рэпер.

Она подчеркнула необходимость помощи уязвимым слоям населения, а также поддержки тех, кто спасается от насилия, чтобы они получили пищу, жилье и образование. Global Citizen – ежегодный фестиваль, который проводится одновременно с Генеральной Ассамблеей ООН и привлекает внимание мира к проблемам войны, бедности, неравенства и изменения климата.

Ранее OBOZ.UA писал, что голливудский клипмейкер из Украины Таня Муиньо для Doja Cat создавала видеодорожку для трека Attention, которую снимали в Лос-Анджелесе. В ролике можно увидеть множество нестандартных ракурсов и визуальных эффектов, которые являются визитной карточкой украинки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!