Виктория Боня оконфузилась на Венецианском кинофестивале после двух провалов в Каннах: папарацци не оценили 'голое' платье

Российская актриса и бывшая участница проекта "Дом-2" Виктория Боня опозорилась на Венецианском кинофестивале своими откровенными нарядами. Она дважды выходила на публику в полупрозрачных платьях, однако ни разу не смогла произвести "вау-эффекта".

Видео дня

Сначала ведущая появилась на благотворительном мероприятии в образе, который даже не прикрыл ее белье, чем спровоцировала довольно язвительные комментарии в свою сторону. Однако на этом "модные эксперименты" россиянки не закончились. Она вышла на красную дорожку в другом "голом" платье, однако даже не смогла привлечь внимание фотографов.

Вечеринку amfAR Виктория Боня посетила в слишком откровенном платье с открытой спиной и высоким горлом. Ее образ был украшен большим количеством мерцающих элементов, а по обеим сторонам юбки сделаны разрезы. Наряд ведущей изготовлен из полупрозрачного материала, поэтому присутствующие смогли рассмотреть и ее нижнее белье.

На следующий день Виктория Боня появилась на первопоказе ленты "Несокрушимый" в другом "голом" платье. На этот раз она предпочла немного более сдержанный образ: нижний слой ее юбки сделан из плотного материала и прикрыл белье. Лук экс-участницы шоу "Дом-2" задекорирован большим количеством мерцающих деталей.

На красной дорожке Боня даже устроила своеобразный перформанс, демонстративно подкрашивая губы блеском. Однако большинство фотографов полностью игнорировали ведущую и даже не пытались сделать с ней фотографии.

Модные провалы актрисы в Каннах

Успела опозориться своим внешним видом Виктория Боня и на Каннском фестивале. В 2022 году она предстала перед публикой в платье с длинным шлейфом и глубоким декольте, однако не привлекла к себе внимание. Почти никто не смотрел на дефиле актрисы, а фотографы просто отвернулись от нее.

Повторила модный провал в Каннах Боня и в 2023 году. Однако тогда в центре внимания оказался не ее аутфит, а макияж. Ведущая накрасила губы бордовой помадой, сильно затемнив углы рта, а веки покрыла черными тенями, которые делали взгляд тяжелее. В частности, под вспышками камер стало очевидно, что она неправильно подобрала цвет тональной основы. Ее мейк успели обозвать "адским" и "вампирским".

Что интересно, сама Виктория Боня считает свои аутфиты великолепными. Более того, актриса даже заявила, что ее уровень выше кинофестиваля. Такие выводы она сделала после того, как покорила Эверест.

"Сейчас смотрю на Каннский – как-то это все кажется, не хочу зазнаваться, но будто это немного не мой уровень. Будто я ничего не пропустила. Я считаю, что это событие в этом году другое, и совсем не хочется там быть", – заявила ведущая.

