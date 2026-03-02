Американская группа сделала циничное заявление на Красной площади в Москве: Артем Пивоваров поставил музыкантов на место

Американская группа As I Lay Dying отказалась от украинской аудитории одним сообщением в соцсетях. Ее участники похвастались своим туром по России и показали кадр, сделанный на Красной площади в Москве. Именно туда артисты прилетели, чтобы уже 3 марта начать свой марафон концертов.

Этим они похвастались в соцсети Threads. "Хотели остаться дольше, но нам нужно успеть на самолет из Москвы, чтобы завтра выступить на первом концерте тура!" – написали участники группы.

Их ошибкой было объявили эту информацию в Threads – соцсети, которая очень популярна среди украинцев. Там группу "повезли" на "шакалячем экспрессе", напоминая о зверствах россиян в Украине, а свое возмущение выразил также хитмейкер Артем Пивоваров.

"Навсегда удалил вашу музыку из плейлиста! Россия – террористическое государство", – написал певец.

К артисту присоединились и другие украинцы:

"Содействовать экономике России, чтобы она могла продолжать финансировать войну против украинских гражданских лиц, – это ненормально. Ноль моральных ценностей".

"Мне стыдно за вас. Россия является агрессором и террористом".

"Сейчас я удаляю все ваши материалы, всю вашу музыку из своего плейлиста. Насколько я понимаю, такая группа, как ваша, больше не существует".

"Полезла в Google посмотреть, кто это: чувак (основатель – Тим) хотел убить свою жену, чтобы не делиться с ней нажитым имуществом, в 2013 году и отсидел несколько лет. Так что вы от него хотите?"

"Играть в Москве – это то же самое, что играть в нацистской Германии. Такой глупый шаг ради денег".

"Для любого здравомыслящего человека в мире ваша подпись и фото выглядят так: "Я восхищаюсь убийцей, я хочу остаться с ним подольше".

В целом As I Lay Dying выступит в 10-ти городах Российской Федерации. Однако надолго в этой стране группа не задержится – 20 марта состоится их последний концерт.

На такой отчаянный шаг заработать побольше денег на россиянах участники пошли не без причины. В октябре 2025-го они уже выступали в РФ: в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Там состоялся солд-аут, что, вероятно, и побудило As I Lay Dying вернуться снова.

Что известно об As I Lay Dying

As I Lay Dying создали в 2001 году в Сан-Диего, Калифорния. Группа творит в жанре металкор. Коллектив выпустил ряд альбомов, в частности Beneath The Encasing Of Ashes (2001), Frail Words Collapse (2003), Shadows Are Security (2005), An Ocean Between Us (2007), The Powerless Rise (2010) и Awakened (2012). После заключения фронтмена Тома Ламбезиса деятельность группы была приостановлена, однако в 2018 году музыканты воссоединились и выпустили новый материал.

Уголовное дело фронтмена группы

Тим Ламбезис – фигурант уголовного дела. 7 мая 2013 года в городе Оушенсайд, Калифорния, его арестовали по подозрению в заказе киллера для убийства жены.

20 мая того же года музыканта выпустили под залог в 2 миллиона долларов. В 2014 году Ламбезис признал вину и был приговорен к шести годам заключения. 17 декабря 2016 года его досрочно освободили.

