Известный рэпер, осуждавший войну в Украине, получил российский паспорт: жизнь его жестоко проучила

Рэпер Markul, который в 2022 году публично осуждал войну против Украины, получил российское гражданство. Паспорт РФ 32-летнему артисту якобы выдали еще в феврале 2024 года.

Речь идет о Марке Маркулисе – гражданине Латвии, известном под сценическим именем Markul. Как пишут росмедиа, хоть он живет в Европе, но деньги зарабатывает именно на россиянах, а теперь, похоже, решил стать частью этого сообщества.

В то же время законодательство Латвии запрещает иметь российское гражданство как второе. За это предусмотрено принудительное лишение латвийского паспорта. Таким образом артист рискует потерять гражданство страны, где родился.

Жизнь артиста жестоко проучила, ведь для родной Латвии он теперь иностранец, а в России уже начали напоминать о заявлении о войне в начале полномасштабного вторжения. Тогда он написал в InstaStories: "В моем окружении никогда не будет людей, которые будут оправдывать то, что сейчас происходит. Всем сил и терпения". После этого артист уехал в Лондон, Великобритания.

Сейчас у Markul запланированы концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Однако билеты на выступления, которые состоятся уже в следующем месяце, продаются неактивно.

Справка. Markul родился в Риге (Латвия), впоследствии его семья переехала в Хабаровск (РФ), а позже – в Лондон, где он учился. В 2017 году рэпер перебрался в Санкт-Петербург по приглашению Oxxxymiron, с которым записал совместный трек Fata Morgana. В 2021-м артист выпустил один из коммерчески успешных треков – "Я в моменте" с Эльдаром Джараховым. После этого стал популярным в России.

