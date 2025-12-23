Alyona Alyona грубым словом оскорбила украинского консула за границей: что случилось

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona рассказала об инциденте, произошедшем с ней во время зарубежного тура, в котором фигурировал представитель украинского дипломатического учреждения. По словам артистки, в разговоре с турменеджером она употребила грубое слово, не зная, что дипломат находится рядом и слышит сказанное.

Об этом певица вспомнила во время разговора с Андреем Бедняковым в его шоу "Де брехня?", объяснив, что ситуация возникла на фоне сильного истощения из-за плотного гастрольного графика, постоянных перелетов и недостатка сна. Она подчеркнула, что не намеревалась никого обидеть и сразу извинилась, когда осознала, что именно произошло.

По словам Alyona Alyona, событие произошло в одной из скандинавский стран. Перед концертом к ней настойчиво просился на встречу представитель Украины за рубежом вместе с журналистами, представителями фондов и украинскими детьми-беженцами. Артистка согласилась, хотя была крайне истощена после дороги и подъема на горку к концертной площадке, ведь возникли проблемы с трансфером, поэтому это расстояние пришлось преодолеть пешком.

В какой-то момент, находясь в раздраженном состоянии, она позволила себе резкий комментарий в разговоре с турменеджером, использовав грубый эпитет в адрес дипломата, не подозревая, что он идет позади. Представитель украинской стороны сразу отреагировал, дав понять, что услышал сказанное.

"Нас привозит трансфер, где-то высаживает, не доехал до площадки, поэтому мы идем пешком под горку. Идем на ту ср*ную горку. Я уже мокрая вся, меня все бесит: мне сейчас идти на сцену, а я уже мокрая, – рассказала рэпер. – Мне так захотелось матюкнуться. И говорю к тур-менеджеру: "А этот старый хрен придет до концерта или после?"

В этот момент дипломат шел за ней и неожиданно переспросил, корректно ли услышал, что речь о нем: "Это вы обо мне?"

Alyona Alyona сразу начала просить прощения, но, по ее словам, дипломат отреагировал спокойно и даже начал заливаться смехом из-за абсурдности ситуации.

Позже alyona alyona вспомнила этот случай со сцены во время концерта. Она рассказала слушателям о ситуации, подчеркнув, что среди присутствующих есть представитель власти, и призвала всегда думать над словами, даже в состоянии переутомления.

"Думайте, что говорите. Вот вам урок номер "один", – подытожила она.

