Алкоголь, сигареты и другие некоролевские "грехи": пять самых диких фактов о королеве Камилле, которой исполнилось 79 лет

В пятницу, 17 июля, королеве Великобритании Камилле исполнилось 79 лет. У многих людей супруга Чарльза III ассоциируется со сдержанностью и взвешенностью, ведь она придерживается особых правил поведения, присущих членам королевской семьи, однако далеко не все знают о "темных пятнах" в ее биографии.

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Королева далеко не всегда может похвастаться своей тактичностью, в более юном возрасте имела вредные привычки и ставала главной героиней громкого скандала, связанного с изменой. Пять самых диких фактов о Ее Величестве читайте в материале OBOZ.UA.

Курение

В молодости королева Камилла не могла похвастаться здоровым образом жизни, ведь любила курить. О своей вредной привычке монархиня сама упомянула во время приема в Букингемском дворце в 2024 году. Тогда королева пообщалась с актрисой Эмили Мортимер и поинтересовалась делами ее мамы, с которой знакома лично. На вопрос Ее Величества артистка ответила: "О, она курит так же много, как и раньше. А вы бросили курить?", на что Камилла отметила: "Да, я бросила 20 лет назад".

Употребление алкоголя

В свое время в сети активно распространялись слухи, будто жена Чарльза III нередко позволяет себе выпить джин. На такие упреки отреагировал сын королевы Том Паркер-Боулз, подчеркнув, что "никогда не видел маму пьяной", а употребляет она исключительно вино в умеренных количествах.

"Существует такой миф, что она любит выпить джин с сигаретой. Но нет, не джин. Она любит красное вино, но пьет очень умеренно и разумно. Буквально полтора бокала", – отмечал Том Паркер-Боулз.

Да и сама королева Камилла не скрывает своей любви к вину. Как подчеркивала Ее Величество, эта черта зародилась у нее еще в детстве: "Мой отец занимался винным бизнесом, поэтому в детстве мы пили вино и воду, и я пью его с тех пор".

Пикантные разговоры с Чарльзом III

Ни для кого не секрет, что чувства между Камиллой и Чарльзом III разгорелись в тот период, когда они оба состояли в браках с другими людьми. Некоторое время Их Величества делали все возможное, чтобы об их отношениях никто не узнал, поэтому часто общались по телефону. Некоторые из этих разговоров были очень интимными, что показывает стенограмма за 1989 год.

В руки редакторов одной из газет попал фрагмент пикантного диалога между влюбленными, где Чарльз III говорил Камилле, что хочет "жить внутри ее штанов", а затем пошутил, что может превратиться в тампон. В ходе разговора будущая королева смеялась, рассказывала "тайному" партнеру, как скучает по нему, и предлагала места для встреч.

Нарушение дресс-кода

Для представителей королевской семьи важно всегда выглядеть элегантно, однако иногда они позволяют себе выйти за рамки протокола. Так поступила королева Камилла во время посещения соревнований по конному троеборью. Вместо привычного для себя платья монархиня выбрала более комфортный наряд, в котором сочетала брюки прямого кроя, пиджак и рубашку.

Прямолинейность

Далеко не всегда супругу Чарльза III можно назвать образцом этикета, что ярко демонстрирует инцидент, который произошел в прошлом году во время ее поездки в Южный Уэльс. Тогда Камилла встретилась с валлийской актрисой Рут Джонс, которая ранее имела лишний вес, и прямо спросила: "Разве вы не похудели на много килограммов?".

Однако такая прямолинейность, похоже, не смутила артистку, ведь она со смехом заметила: "Да, спасибо! Я немного похудела!".

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Чарльз III и Камилла дважды нарушили королевский протокол во время исторического визита в США.

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