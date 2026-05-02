Чарльз III и Камилла дважды нарушили королевский протокол во время исторического визита в США: что они сделали

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
60
Чарльз III и Камилла дважды нарушили королевский протокол во время исторического визита в США: что они сделали

Во время дипломатических поездок члены британской монархии обычно придерживаются довольно строгих правил поведения и этикета, однако бывают случаи, когда они позволяют себе выйти за рамки этих ограничений. Так произошло и во время исторического четырехдневного визита короля Чарльз III и королевы Камиллы в США, ведь супруги несколько раз нарушили протокол, в частности, не постеснялись проявить нежные чувства друг к другу на глазах у публики.

Об этом сообщает InStyle. Как отметили в издании, тот факт, что Их Величества сделали несколько нетипичных жестов для высокопоставленных членов королевской семьи, ярко демонстрирует, что монархия постоянно развивается и идет в ногу со временем.

Чарльз III и Камилла дважды нарушили королевский протокол во время исторического визита в США: что они сделали

Впервые Чарльз III отошел от правил 29 апреля, посетив Национальный мемориал 11 сентября в Нью-Йорке, созданный на месте разрушенных башен-близнецов Всемирного торгового центра для чествования жертв терактов. В знак признания трагедии и проявления уважения к погибшим, Его Величество сделал редкий поклон, хотя и не был обязан этого делать. Дело в том, что обычно принято кланяться перед королем и королевой, ведь они имеют наивысшую должность в семье монархов.

Чарльз III и Камилла дважды нарушили королевский протокол во время исторического визита в США: что они сделали

Во второй раз супруги нарушили правила протокола во время последнего дня визита в США. Определенный период они будут находиться на расстоянии друг от друга, ведь король Чарльз III отправится на Бермудские острова без Камиллы, поэтому на прощание они обменялись поцелуем в губы. Такой романтический жест является настоящей редкостью для монархов, ведь обычно они избегают публичного проявления чувств. Редкий момент зафиксировали PBS NewsHour.

Чарльз III и Камилла дважды нарушили королевский протокол во время исторического визита в США: что они сделали

Кстати, что интересно, после завершения государственной поездки Их Величества опубликовали новый портрет на официальной странице в Instagram. Чарльз III и Камилла предстали перед камерой не в привычной для монархов позе – глядя прямо в объектив, а сконцентрировали внимание друг на друге с искренними улыбками.

Чарльз III и Камилла дважды нарушили королевский протокол во время исторического визита в США: что они сделали

