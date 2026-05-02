Чарльз III и Камилла дважды нарушили королевский протокол во время исторического визита в США: что они сделали

Во время дипломатических поездок члены британской монархии обычно придерживаются довольно строгих правил поведения и этикета, однако бывают случаи, когда они позволяют себе выйти за рамки этих ограничений. Так произошло и во время исторического четырехдневного визита короля Чарльз III и королевы Камиллы в США, ведь супруги несколько раз нарушили протокол, в частности, не постеснялись проявить нежные чувства друг к другу на глазах у публики.

Видео дня

Об этом сообщает InStyle. Как отметили в издании, тот факт, что Их Величества сделали несколько нетипичных жестов для высокопоставленных членов королевской семьи, ярко демонстрирует, что монархия постоянно развивается и идет в ногу со временем.

Впервые Чарльз III отошел от правил 29 апреля, посетив Национальный мемориал 11 сентября в Нью-Йорке, созданный на месте разрушенных башен-близнецов Всемирного торгового центра для чествования жертв терактов. В знак признания трагедии и проявления уважения к погибшим, Его Величество сделал редкий поклон, хотя и не был обязан этого делать. Дело в том, что обычно принято кланяться перед королем и королевой, ведь они имеют наивысшую должность в семье монархов.

Во второй раз супруги нарушили правила протокола во время последнего дня визита в США. Определенный период они будут находиться на расстоянии друг от друга, ведь король Чарльз III отправится на Бермудские острова без Камиллы, поэтому на прощание они обменялись поцелуем в губы. Такой романтический жест является настоящей редкостью для монархов, ведь обычно они избегают публичного проявления чувств. Редкий момент зафиксировали PBS NewsHour.

Кстати, что интересно, после завершения государственной поездки Их Величества опубликовали новый портрет на официальной странице в Instagram. Чарльз III и Камилла предстали перед камерой не в привычной для монархов позе – глядя прямо в объектив, а сконцентрировали внимание друг на друге с искренними улыбками.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!