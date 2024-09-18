Алина Доротюк, которая уменьшила грудь 10 размера, рассказала о главных недостатках пышных форм: мечтала поскорее избавиться

Украинская журналистка Алина Доротюк призналась, какой дискомфорт ей приносил 10 размер груди, которая составляла почти 10 кг веса. Она объяснила, что уменьшить ее было единственной мечтой, ведь это доставляло много проблем как здоровью, так и повседневной жизни.

Видео дня

Женщина отметила в Telegram, что в то время имела низкий вес и высокий рост, поэтому грудь была той частью тела, которая стала мукой. В первую очередь, у нее страдала спина.

"Многие женщины мечтают о пышных красивых персах. Но, когда ты весишь 60 кг при росте 174 см, из которых почти 10 кг весит твоя грудь, – это, скорее, мучение, чем красота и наслаждение. И даже если ты худеешь и весишь уже 55 кг, грудь все равно не теряет своей пышности и соответственно – веса. Как следствие – в первую очередь, это проблемы со спиной", – пояснила Алина Доротюк.

В интервью с пластическим хирургом Дмитрием Слоссером журналистка объясняла, что операцию по уменьшению груди ей делали по медицинским показаниям, вероятно, именно из-за дискомфорта, который вызвал 10-й размер. Она также рассказывала, что это делало невозможным бег и не давало комфортно ходить.

"Спина дает на голову. А сильные мигрени становятся твоими "лучшими друзьями". И вместо того, чтобы наслаждаться красивым бюстом, ты мечтаешь о единственном: как можно скорее от него избавиться. Я уже не говорю, что более 11 лет назад в поисках белья я могла объехать весь Киев и потратить на один бюстгальтер три своих стипендии в университете. О лямках, которые въедались в худые плечи, я молчу. Как и о постоянном онемении пальцев рук…" – перечислила она главные проблемы.

Ведущая также добавила, что в 25 лет решилась на операцию по уменьшению бюста. "Ни разу не пожалела, хотя такую реабилитацию не пожелала бы никому", – пишет она.

Тогда на операционном столе ей пришлось пролежать пять с половиной часов, но отходить от наркоза было тяжело. Журналистка не ожидала существенных побочных реакций. Дмитрий Слоссер во время интервью объяснял, что уменьшение груди на самом деле входит в категорию сверхсложных пластических операций.

Ранее OBOZ.UA писал, какие пластические операции могли делать Николай Тищенко и Юлия Тимошенко, кардинально изменившие их лица.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!