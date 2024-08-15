Юлия Тимошенко делала подтяжку лица, а Николай Тищенко – 'уколы красоты'. Пластический хирург раскрыл секреты знаменитостей

Заведующий отделением пластической хирургии в Центре современной пластической и оперативной хирургии Виталий Орел проанализировал изменения во внешности известных людей и назвал процедуры красоты, которые они, вероятно, делали. В частности, эксперт прокомментировал перевоплощение нардепа Николая Тищенко и политика Юлии Тимошенко.

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Своей оценкой профессионал поделился с Богданом Беспаловым в интервью OBOZ.UA. Начав с главы партии "Батьківщина", Орел предположил, что народный депутат могла сделать верхнюю блефаропластику, то есть ее пластический хирург работал на веках. "Можно подумать о подтяжке лица в целом, изменились объемы лица", – добавил он.

Что касается скандального политического деятеля Николая Тищенко, Орел считает, что знаменитость мог обратиться к уколам красоты. По словам эксперта, результат пластической хирургии выглядит более естественно, чем косметология. "А вот такой эффект, результат, который мы видим на фотографии, это связано с излишними манипуляциями", – объяснил гость.

Полное интервью с Виталием Орелом – читайте в нашем материале.

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