Алина Доротюк показала себя с 10-м размером груди и рассказала, почему уменьшила ее: как сейчас выглядит ведущая

Украинская журналистка и ведущая Алина Доротюк раскрыла свой секрет и впервые публично рассказала, что уменьшала грудь 10-го размера. Эта операция для нее оказалась тяжелой в плане реабилитации, но результатом женщина довольна и говорит, что ни разу не пожалела о решении.

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Хирургическое вмешательство происходило еще в 2013 году, то есть 11 лет назад. Как рассказала Алина Доротюк в интервью с пластическим доктором Дмитрием Слоссером, ей постоянно мешала большая грудь и часто доводила до истерик.

"Я в 2013 году делала уменьшение груди. Но это было по медицинским показаниям. Потому что я была худенькая-маленькая и это была огромная нагрузка, когда у тебя 10-й размер и грудь тянет вниз. Ты просыпаешься посреди ночи от того, что тебе болит спина и тебе хочется плакать постоянно. Ты не получаешь наслаждение от жизни и от хождения. Ты не можешь бегать и у тебя куча ограничений", – призналась журналистка.

Она отметила, что тогда пришлось пролежать на операционном столе пять с половиной часов, но отходить от наркоза было тяжело. Журналистка не ожидала существенных побочных реакций.

"Тогда операция длилась 5,5 часов, и я могу подбить итог после той операции, которую я проходила, – это была очень долгая реабилитация", – объясняет ведущая.

Как отметил пластический хирург, уменьшение груди на самом деле входит в категорию сверхсложных пластических операций.

В частности, Алина Доротюк в августе-сентябре решилась на еще одно хирургическое вмешательство и сделала ринопластику. Итог она показала в интервью.

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