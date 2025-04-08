Актрисе Цимбалару нужна операция: что известно о состоянии звезды и почему она откладывала лечение

Украинская актриса Анастасия Цимбалару поделилась, что из-за проблем со слухом и дыханием, которые возникли в результате гайморита, ей необходимо провести операцию. Уже в течение длительного времени знаменитость откладывает хирургическую процедуру из-за плотного рабочего графика.

Видео дня

Однако, как отметила актриса, она надеется, что уже в конце апреля сможет решить эту проблему. Об этом звезда рассказала в YouTube-проекте "33 запитання".

"Я все надеюсь, что в конце апреля у меня будет свободная неделя, так что я решу этот вопрос и, наконец, пойду оперироваться", – высказалась актриса.

Анастасия Цимбалару призналась, что из-за проблем со слухом иногда чувствует себя некомфортно на интервью. Она объяснила: не всегда четко слышит вопрос журналиста, поэтому ей постоянно приходится уточнять те или иные моменты.

Ранее Цимбалару говорила, что не ставит свою творческую деятельность на паузу, ведь проблемы со здоровьем не столько серьезны. Актриса отметила, что, к счастью, не полностью потеряла слух, а прием медицинских препаратов помогает улучшить состояние. Однако для того, чтобы полноценно избавиться от проблемы, не обойтись без хирургического вмешательства.

"Не могу похвастаться существенными улучшениями в своем состоянии, ведь операцию я так и не сделала. Оказывается, самой большой проблемой в этой ситуации является банальное отсутствие свободного времени. Ведь сама операция и реабилитация после нее – это пауза в работе, а этого я пока себе позволить не могу", – делилась актриса.

Однако со временем Анастасия Цимбалару все же решила поставить здоровье на первое место. Недавно она сообщила, что на какое-то время остановит свою деятельность, чтобы восстановиться как физически, так и эмоционально. Актриса заметила: "Признать себя слабой, понять, что я не справилась, я проиграла, что я не машина, которая может работать непрерывно, что я всего-навсего девочка, которой иногда так же не хочется ничего решать и чувствовать эту колоссальную ответственность перед другими".

Ранее OBOZ.UA писал, что Алексей Суханов впервые раскрыл свой неизлечимый диагноз и рассказал о лечении, которое ему тяжело дается.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!