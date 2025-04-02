'Вы с ума сошли?' Алексей Суханов впервые раскрыл свой неизлечимый диагноз и рассказал о лечении, которое трудно ему дается

Украинский ведущий Алексей Суханов признался, что у него обнаружили неизлечимую болезнь. По словам 51-летнего журналиста, он страдает сахарным диабетом уже около пяти лет, однако сам узнал о недуге только недавно.

Видео дня

Он пояснил, что достаточно безответственно относится к своему здоровью, а к специалистам обращается только по крайней необходимости. Как отметил знаменитость, из-за своеобразного безразличия ему достаточно сложно проходить лечение. Об этом ведущий рассказал в интервью на YouTube-канале Екатерины Трушик.

"Я безответственный человек, и пока мне организм не скажет: "Все, кранты", то я никуда не пойду. У меня, кстати, так обнаружился сахарный диабет. Оказывается, он у меня уже пять лет, а его обнаружили недавно. У меня просто не было сил: ни физических, ни эмоциональных. Я прихожу к врачу, он говорит: "Давайте сдадим анализы", а потом добавляет: "А я не знаю, как вы работали с такими анализами, где вы силы брали". Он мне сказал, что сахарный диабет, и собственно началось лечение", – поделился журналист.

По словам Алексея Суханова, даже тот факт, что ему диагностировали сахарный диабет через 5 лет после начала болезни, не заставляет его ответственно относиться к лечению. Хотя полностью избавиться от недуга не удастся, ведущий должен придерживаться определенных рекомендаций специалистов, контролировать питание и принимать медикаменты. Однако он честно признался: не выполняет все наставления врача.

"Я сейчас невесть как принимаю эти таблетки. Мне еще сказали есть три раза в день и колоть себе пальцы, чтобы измерять сахар. Я говорю: "Вы сошли с ума? Я не буду колоть себе пальцы". Я и таблетки забываю принимать. Ну я такой человек. Я вообще фаталист. Вот сколько при рождении тебе было назначено, столько ты и проживешь", – рассказал ведущий.

Однако Алексей Суханов акцентировал внимание на том, что люди должны уделять достаточное количество внимания своему здоровью, а не брать с него пример.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Ирина Билык выписалась из больницы и показала, как выглядит после серьезного диагноза.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!