Актриса Саливанчук рассказала, как испугала экс-продюсера 'Квартала 95' женитьбой: хотела от него детей

Украинская актриса Анна Саливанчук откровенно рассказала о браке с экс-продюсером студии "Квартал 95", а ныне народным депутатом от партии "Слуга народа" Александром Божковым. Она поделилась неожиданными подробностями, как приняла решение выйти замуж, руководствуясь желанием стать мамой.

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По словам Саливанчук в интервью "Думка дня", на момент знакомства с Божковым она четко понимала, что хочет детей, и выбирала мужчину из этой перспективы. Решающим моментом стало увиденное детское фото будущего мужа.

"Увидела его детскую фотографию и поняла, что хочу такого сына. И когда я сказала, что все – я готова, он типа: "А свадьба, девичник?" Я говорю: "Мне не нужно, мне нужно только дети от тебя". Он испугался – и мы так поженились и обвенчались, потому что он думал, что я просто хочу генофонд", – вспомнила актриса.

Она отметила, что считает важным для женщины четко осознавать свои приоритеты в отношениях. "Мне нужны были дети – я осталась с детьми. Ему нужна была жена – он остался без меня, но я осталась с тем, чего хотела", – заявила Саливанчук, подчеркнув, что не жалеет о сделанном выборе.

Брак Анны Саливанчук и Александра Божкова длился несколько лет. В нем родились два сына – Глеб в 2015 году и Никита в 2020-м. Однако в марте 2024 года актриса призналась, что почти год назад они официально развелись.

Несмотря на разрыв, Саливанчук активно занимается воспитанием детей и продолжает карьеру в шоу-бизнесе. Она снимается в телепроектах, участвует в телешоу и ведет блог. В публичном пространстве актриса часто поднимает темы материнства, женщин в современном обществе и собственный опыт личного развития.

Ранее OBOZ.UA писал, что Анна Саливанчук впервые рассказала о мужчине, который покорил ее сердце после развода с народным депутатом. По словам знаменитости, с мужем, завоевавшим ее сердце, она встретилась случайно во время работы в театре.

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