Актер Максим Нелипа погиб на фронте: в последнем пророческом интервью ведущий рассказал о смерти и победе

Гибель на войне известного украинского актера и телеведущего Максима Нелипы шокировала всю страну. Шоумен с первых дней полномасштабного вторжения ушел добровольцем на фронт, а вернулся на щите в возрасте 48 лет. В последнем в своей жизни интервью, которое Максим дал в 2023 году, он рассказал о войне и о смерти, а также рассказал, почему не строил собственных планов на время после победы.

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Обо всем этом Нелипа рассказал изданию "Киевский политехник" – газете родного для него вуза. Некоторые его слова выглядят пророческими.

Так, в частности, Максим поспорил со словами Ремарка, который писал: "Каждый солдат остается жить только благодаря тысячам случайностей".

"Случайность – это как лотерея. А в большинстве случаев в этой игре со смертью выигрывает, как бы странно ни звучало такое сравнение, рисковый игрок в казино. Имею в виду, что успех на войне зависит от продуманности каждого будущего движения, шага, использования хитрости, сосредоточенности, осторожности. Вот далеко не полный перечень качеств для получения вожделенного джекпота, то есть для сохранения жизни", – говорил Нелипа.

Однако, он согласился, что "исключать случайность как фактор изменений и событий также невозможно" и рассказал, как благодаря случайности стал разведчиком.

"Я попал в военный госпиталь из-за проблем со спиной, а "залег" на лечение в пульмонологическое отделение из-за нездоровых в то время легких. Соседом по палате оказался разведчик. Именно благодаря его протекции я перевелся из одной действующей воинской части в другую. Здесь со временем стал командиром разведывательного взвода. Получил повышение по службе, а главное - ощущение собственной эффективности как военный", - рассказывал Максим.

Он также сказал тогда, что война и пребывание на фронте придала ему новые черты характера.

"Это ярость, непреодолимая ненависть к врагу, любовь и преданность родине. Сдержанность, сосредоточенность, гибкость при принятии решений, повышенный уровень ответственности за подчиненных и за собственные действия. А еще понимание необходимости дисциплины, без нее в армии никак не обойтись", - рассказывал Нелипа.

Он восторженно рассказывал о фронтовом братстве: "вовремя подставить собственное плечо - это аксиома для нас, фронтовиков".

Говорил об армейском юморе, как особом жанре и способе мировосприятия окружающей ситуации.

Максим подчеркивал, что российские оккупанты никогда не смогут ликвидировать украинскую государственность. Ведь ее оберегают украинские защитники: "оберегаю я и мои фронтовые побратимы благодаря сплошному сопротивлению захватчикам".

Максим Нелипа пространно отвечал на все вопросы журналиста. Но не смог сказать только о планах на "после войны". Сказал, что не хочет "рассмешить Бога".

Отвечая на вопрос: что планирует делать Максим Нелипа после Победы над оккупантами, он сказал:

"Хочу спокойно заниматься мирными делами. Чем именно? Об этом пока рано задумываться. Нужно сосредоточиться на контрнаступлении. К тому же вспоминаю афоризм: "Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах".

Как сообщал OBOZ.UA:

На фронте в Украине погиб украинский артист, звезда "Дизель Шоу" и военнослужащий Сил обороны Максим Нелипа. Его жизнь оборвалась 12 мая 2025 года во время выполнения боевого задания.

Друзья и близкие Максима Нелипы открыли неизвестные страницы из его жизни. Они поделились очень личными воспоминаниями о нем.

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