57-летний Дэниел Крейг впервые за год вышел на красную дорожку с красавицей-женой. Фото

Звезда франшизы о детективе Джемсе Бонде Дэниел Крейг и его жена, актриса Рэйчел Вайс, сделали редкое совместное появление на публике – впервые за более чем год. Звездные супруги, которые обычно тщательно оберегают свою частную жизнь, вышли вместе на красную дорожку Лондонского кинофестиваля BFI, где состоялась премьера нового фильма Крейга "Ножи наголо: Проснись, покойник"(Wake the Dead: A Knives Out Mystery).

Дэниел и Рэйчел, которые вместе уже более 13 лет, прошлись по красной дорожке, держась за руки и улыбаясь друг другу. Для пары это был первый совместный выход после показа Loewe на Парижской неделе моды в сентябре 2024 года и Венецианского кинофестиваля в том же месяце.

57-летний актер, известный по роли Джеймса Бонда, выбрал для события классический образ – серый двубортный твидовый костюм, светло-голубую рубашку и красный галстук в полоску. Свой лук он дополнил белым нагрудным платком, а волосы уложил в более свободном, объемном стиле, чем обычно.

Рэйчел Вайс, в свою очередь, выглядела элегантно и сдержанно в черном брючном костюме с белой рубашкой. Актриса подчеркнула образ темной помадой и минимальным количеством аксессуаров.

Во время вечера Дэниел Крейг не только позировал для фото, но и тепло общался со своими коллегами по ленте. На красной дорожке также появились Мила Кунис в роскошном черном платье без бретелек, Кэрри Вашингтон в блестящем серебряном наряде, Гленн Клоуз, Джош Бролин, Эндрю Скотт и Дэрил МакКормак.

Несмотря на всемирную популярность, Крейг и Вайс всегда стараются оставаться вне громких скандалов и медийного шума. Они поженились в июне 2011 года на частной церемонии в Нью-Йорке, где присутствовали только четверо гостей – среди них дети пары от предыдущих отношений. С тех пор актеры редко делятся подробностями совместной жизни, считая, что брак – это территория, которую нужно оберегать от посторонних.

"Вы должны защищать свой брак. Когда вы молоды, вы рассказываете своим подругам все. Одно из самых больших преимуществ того, что вы не подростки, заключается в том, что вам не нужно делиться всем. Когда вы женаты, эта дверь закрывается", – сказала обладательница премии "Оскар" журналу MORE в 2015 году.

Похожей позиции придерживается и сам Крейг. В одном из недавних интервью New York Times актер признался, что после рождения дочери в 2018 году стремится участвовать только в избранных проектах, чтобы больше времени проводить дома: "У меня дома есть 6-летний ребенок, и я не хочу быть вдали от него так часто, как раньше".

Напомним, что Рэйчел Вайс – лауреат премии "Оскар" за роль в фильме "Преданный садовник" (2006), известна своими работами в фильмах "Мумия", "Враг у ворот" и "Фаворитка". Актриса также является глобальным амбассадором L'Oréal и одной из самых известных британских актрис своего поколения.

