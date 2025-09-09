Премьера в декабре: вышел первый тизер фильма 'Ножи наголо 3'

Детективная франшиза "Ножи наголо" в декабре пополнится третьим полнометражным фильмом. И стриминг Netflix наконец раскрыл первые детали дела в полноформатном тизере ленты, которая получила подзаголовок "Проснись, покойник".

Ролик вышел на всех социальных платформах. На YouTube-канале Netflix Ukraine опубликована его версия с украинскими субтитрами.

Единственным актером, который снова вернется в рамках франшизы, станет Дэниел Крейг. Он играет главного героя всех историй – детектива Бенуа Бланка, который в очередной раз берется распутывать, казалось бы, безнадежное дело об убийстве.

Если первая часть, которая вышла в 2019 году, рассказывала о темных секретах, которые может скрывать уютный семейный особняк в Новой Англии, а вторая – "Стеклянная луковица", премьера которой состоялась в 2022 году, рассказывала о происках мира высоких технологий на залитом солнцем греческом острове, "Проснись, покойник" снова кардинально поменяет антураж.

На этот раз оскароносный режиссер Райан Джонсон переносит действие на север штата Нью-Йорк, где в готической церкви посреди тенистого леса при загадочных обстоятельствах насильственной смертью умирает священник. "Это убийство было замаскировано под чудо", – слышит зритель в самом начале тизера. Расследование станет испытанием веры для всех героев ленты.

А каст Джонсон снова собрал звездный. Монсеньора Джефферсона Викса, который и станет тем самым покойником, смерть которого запустит события сюжета, воплотил Джош Бролин. Джошу О'Коннору досталась роль молодого и энергичного священника Джада Дюплентиси. Сначала он прибывает на помощь монсеньору, а затем со всем пылом берется помогать Бенуа Бланку распутывать его убийство. В паству, о которой заботился Викс и которая теперь вся под подозрением, вошли: Марта Делакруа (Гленн Клоуз), Сэмсон Холт (Томас Хейден Черч), Вера Дрейвен (Кэрри Вашингтон), Сай Дрейвен (Дэрил МакКормак), Нат Шарп (Джереми Реннер), Ли Росс (Эндрю Скотт) и Симона Виван (Кейли Спэни). После того, как город потрясает, казалось бы, невероятное убийство, местный шеф полиции Джеральдин Скотт (Мила Кунис) объединяется с Бланком, чтобы раскрыть тайну, которая выходит за пределы как веры, так и разума.

Религиозная обстановка стала благодатной почвой для укоренения детектива об убийстве, пишет о фильме официальный блог стриминга Tudum. "Темы вины, тайны, морали и греховного человечества чувствуют себя в церкви, как дома. И человек божий в центре всего", – объяснил Джонсон. Он также добавил, что весьма неравнодушен к темам веры – как с точки зрения личного опыта, так и учитывая то, как вера "пересекается с культурной и общественной жизнью нашей страны, и то, как это пересечение по-разному затрагивает каждого из нас". "Поэтому это показалось мне благодатной основой для хорошей истории", – сказал Джонсон, который также написал сценарий к детективу.

Мировая премьера фильма "Проснись, покойник" состоялась на кинофестивале в Торонто 6 сентября. Лента собрала восторженные отзывы критиков. Сейчас на агрегаторе Rotten Tomatoes она имеет оценку 96% от профессионалов. Также показ фильма откроет Лондонский кинофестиваль BFI 8 октября.

Netflix планирует ограниченный прокат триквела "Ножи наголо" в некоторых американских кинотеатрах. Он стартует 26 ноября. А всем зрителям стриминга лента станет доступной 12 декабря.

