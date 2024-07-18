Дэниел Крейг в неожиданном образе вызвал переполох среди поклонников. Фото

Английский актер Дэниел Крейг удивил фанатов необычным нарядом, в котором принял участие в фотосессии для рекламной кампании испанского дома моды Loewe. 56-летний артист, известный сдержанным стилем и деловыми костюмами, появился в неприсущем "хипстерском" аутфите.

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Звезда отошел от привычного стиля Джеймса Бонда, сменив идеальную прическу на хаотично разбросанные пряди, пишет Hello. Большинство поклонников были приятно удивлены смелым перевоплощением мужчины, но нашлись и те, кому эти изменения были не по душе.

Для съемок новой осенне-зимней кампании стилисты выбрали для Дэниела Крейга оригинальный образ, основным акцентом которого стал джемпер с ярким принтом. Цветной предмет гардероба гармонично соединился с более базовыми джинсами. Интересной деталью лука стали круглые очки с желтыми линзами.

Ценители творчества актера были в восторге от неожиданного перевоплощения, отмечая, что странный образ выглядит великолепно:

"Это по странному гениально".

"Он один из тех актеров, которые могут многое сказать через минимальную мимику и выражения лица – гениальный".

"Его лучшая версия до сих пор".

Однако некоторые поклонники не смогли воспринять Дэниела Крейга в экстравагантном наряде, отличном от стиля Джеймса Бонда:

"Нет. Стоп. Не делайте этого".

"Ты 007 мужчина, а что это такое? Одень свой костюм".

"Бонд выглядит странно на пенсии".

Ранее OBOZ.UA рассказал об актере, который может стать преемником Дэниела Крейга и получить роль Джеймса Бонда.

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