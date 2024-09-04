'Хочу состариться как Дэниел Крейг': обновленный образ бывшего 'Джеймса Бонда' поразил сеть. Фото

Звезда "Бондианы", агент 007 и актер Дэниел Крейг, наиболее прославившийся ролями Джеймса Бонда с 2006 по 2021 годы, вышел на красную дорожку Венецианского кинофестиваля в образе, поразившем фанатов. Актер незначительно изменил имидж, но отрастил густую шевелюру.

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Именно прическа скрывала привычную для фанатов "Бондианы" личность Дэниела Крейга. На кинофестивале знаменитость появилась в свободном классическом молочном костюме, белой рубашке, коричневых кожаных туфлях и такого же цвета солнечных очках-авиаторах. OBOZ.UA собрал реакцию сети на смену имиджу актера.

"Я знаю, что это потому, что он богат, но, черт возьми, я хочу состариться, как Дэниел Крейг", – признался пользователь соцсети Х, по имени Мануэль Санчес.

Редактор новостей в журнале о мужской моде Put this on и писатель Дерек Гай отметил, что ранее критиковал образы актера, которые были в облипку. Но теперь он в восторге от нового стиля одежды Крейга.

"Я получил столько критики от фанатов Дэниела Крейга, когда впервые показал его как пример плохого наряда. Но посмотрите, теперь он выглядит лучше. Все, кто говорил, что он выглядит сексуально в обтягивающих костюмах, теперь должны признать, что он выглядит сексуальнее в том, что сидит по фигуре", – объяснил писатель.

Многие фанаты заметили, что "Джеймсу Бонду" очень подходят длинные волосы, которые в его 56-летнем возрасте уже начали седеть. Однако мнения в сети разделились: пока одни нахваливают его прическу, другие советуют обратиться к парикмахеру.

"Честно говоря, я большой поклонник длинноволосого Дэниела Крейга".

"Каждые новые фото волос Дэниела Крейга вызывают у меня ужас. Немедленно посадите его в парикмахерское кресло".

"Дениел Крейг выглядит красиво с длинными волосами, распахнутой рубашкой и кроссовками Loewe".

"Дениел Крейг отращивает волосы – это просто мудрый выбор".

"Дениел Крейг за последние несколько лет стал таким горячим".

"Почему Дэниел Крейг выглядит, как Ричард Мадли [английский телеведущий], с длинными волосами?!"

"Дениел Крейг больше похож на старого премиального Бонда с молодой женой".

Стоит отметить, что на Венецианский кинофестиваль Дэниел Крейг пришел со своей женой, 54-летней актрисой Рэйчел Вайс. Они вместе посетили показ фильма Queer ("Квир") режиссера Луки Гуаданьино.

В главной роли киноленты снимался Крейг и исполнял роль американского гомосексуала-эмигранта, по имени Ли, в Мехико 1950-х годов. Фильм стал экранизацией одноименного полуавтобиографического романа Уильяма Барроуза.

"Его [Ли] встреча с Юджином Аллертоном, молодым студентом, только что приехавшим в город, впервые показывает ему, что, возможно, наконец-то возможно установить с кем-то интимную связь", – говорится в официальной аннотации к фильму.

Многим зрителям во время показа "Квир" не понравилась задумка автора, поэтому они вышли из зала. Впрочем, оставшиеся были довольны. После просмотра киноленты аплодисменты зрителей не утихали 9 минут.

Ранее OBOZ.UA писал, что Дэниел Крейг снова удивил фанатов необычным нарядом хипстера, в котором принял участие в фотосессии для рекламной кампании испанского дома моды Loewe.

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