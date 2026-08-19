44-летняя Оля Фреймут сделала подтяжку груди: во время операции возникли осложнения

Украинская телеведущая Оля Фреймут рассказала, что решилась лечь под нож пластического хирурга. 44-летняя знаменитость сделала подтяжку груди, чтобы после трех родов вернуть своему телу прежнюю форму.

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Об операции ведущая рассказала на своей личной странице в Instagram. Фреймут откровенно призналась, что долго откладывала операцию, но в конце концов решила не "поддаваться возрасту" и улучшить зону декольте.

"Я вернула себе силуэт, подтянула декольте. После трех родов и по медицинским показаниям операция была необходима, но я откладывала ее годами", – рассказала ведущая.

Оля Фреймут перенесла мастопексию – процедуру, во время которой пластический хирург возвращает груди упругую форму путем удаления лишней кожи и подтяжки тканей, а не с помощью имплантов. Как отметила ведущая, когда ей делали сложную операцию, возникли определенные осложнения, которые затянули процесс, однако врачи профессионально со всем справились.

Кстати, знаменитость доверила усовершенствование своего тела украинским специалистам, хотя у нее был большой выбор клиник за рубежом. Она тщательно подошла к подготовке к операции, поэтому выбрала врача только с 20-й попытки.

Отметим, что Оля Фреймут в свое время была звездой украинского телевидения. Некоторое время она работала модной журналисткой в программе "Сніданок з 1+1", однако гораздо большую известность приобрела благодаря шоу "Підйом" на "Новом канале".

Невероятная волна популярности накрыла Фреймут в 2011 году, когда она стала ведущей проекта "Ревизор". Знаменитость проверяла качество украинских заведений, а своей манерой общения и порой острыми высказываниями удерживала внимание зрителей на протяжении всего выпуска. Не менее важную роль в карьере ведущей сыграли шоу "Хто зверху?", "Від пацанки до панянки", "Інспектор Фрейму" и собственный проект "Оля".

Однако после начала полномасштабной войны Фреймут переехала в Великобританию, где ее жизнь сильно изменилась. По словам ведущей, эмиграция заставила ее отказаться от привычного комфорта и взять на себя гораздо больше обязанностей. Подробности читайте в нашем материале.

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