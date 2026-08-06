Остановила старение: звезда "Дизель-шоу" Виктория Булитко сделала вторую процедуру красоты за полгода, чтобы перекроить "грустное лицо"

Украинская актриса и звезда проекта "Дизель-шоу" Виктория Булитко во второй раз за полгода решила сделать процедуру для улучшение своей внешности. Артистке не нравилось, что с возрастом выражение ее лица стало "грустным" из-за опущенных уголков губ, поэтому она обратилась к косметологу для решения этой проблемы.

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О новой процедуре красоты Булитко рассказала в Instagram-stories. Она вышла на связь из кабинета своего косметолога, которая кратко, но максимально точно описала бьюти-услугу: "Это мы остановили старение".

Звезда "Дизель-шоу" пришла к специалисту с просьбой перекроить "грустное лицо" и создать опору для внешних уголков рта, чтобы они не опускались. Для этого косметолог ввела в проблемную зону филлер необходимой плотности, который создал "ребра жесткости" и мягко разгладил складки.

Виктория Булитко вместе со специалистом сделала небольшое фотосравнение, на котором ясно видно, что после процедуры лицо артистки выглядит значительно свежее. Углы губ актрисы теперь слегка приподняты вверх, что словно "стерло" несколько лет.

Напомним, что в январе Виктория Булитко решилась на первую пластическую операцию. Артистку беспокоило, что "фирменная" родинка на ее лице начала расти, поэтому она проконсультировалась по этому поводу с врачами. Знаменитости порекомендовали удалить образование хирургическим путем, что она в итоге и сделала.

В первые дни августа Булитко продемонстрировала окончательный результат процедуры. От родинки на щеке и послеоперационного шрама не осталось и следа.

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