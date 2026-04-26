40 лет Чернобыльской трагедии: Ирина Билык вспомнила день аварии на ЧАЭС и насмешки о 'побеге' от знакомых

26 апреля 2026 года исполняется 40 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции, которую считают крупнейшей техногенной катастрофой в истории человечества. К этой дате певица Ирина Билык вспомнила события дня взрыва на ЧАЭС, собственные детские впечатления и эвакуацию из Киева, которая впоследствии стала предметом насмешек со стороны сверстников.

В своих воспоминаниях, которыми поделилась в Instagram, артистка описала, как в первые часы после аварии взрослые пытались понять масштаб угрозы, не имея полной информации. В то время 16-летняя Билык жила в Киеве, что в 150 км от Припяти, где произошла авария на ЧАЭС.

Она вспоминает домашнюю атмосферу тревоги: "Помню этот день, будто сегодня. Мама закрывает занавески. Папа говорит, что, возможно, все будет хорошо и облако радиации нас минует. Я смотрю в окно и думаю: неужели это действительно так страшно, какая-то там радиация? Тогда я еще не знала, как выглядит беда, которая приходит не сразу. Не знала, что Чернобыль – это не только о взрыве, а о жизнях, которые он забрал потом".

Певица вспомнила эвакуацию из Киева уже на следующий день после взрыва. Она вместе с братом оказалась в Херсоне у родственников, а школьные экзамены тогда сдавать не пришлось. Билык отметила, что часть ее одноклассников воспринимала выезд семей из города со скепсисом и даже насмешками, называя это "бегством".

"Школьные экзамены я не сдавала, как и моя одноклассница Аня, нас только двоих родители вывезли из Киева. С нас даже смеялись, что мы "сбежали". Но родители просто делали все возможное, чтобы мы жили. И за это я бесконечно им благодарна", – вспомнила она.

Билык также рассказала, что со временем осознала реальные последствия трагедии, в частности из-за судьбы своего родственника. По ее словам, дядя работал на ЧАЭС и впоследствии тяжело заболел: "Мой родной дядя работал там. И я помню, как со временем он уже не мог встать, как отказали ноги, а потом его не стало".

Отметим, что события, о которых говорит артистка, происходили на фоне хаотичного реагирования советской системы на аварию. Взрыв на четвертом энергоблоке ЧАЭС произошел в ночь на 26 апреля 1986 года, после чего начались пожары, радиоактивные выбросы и срочные аварийные работы. Мощность выброса оценивается как в сотни раз больше бомбы, сброшенной на Хиросиму.

К ликвидации последствий катастрофы привлекли более 600 тысяч человек в разные годы. Эвакуацию Припяти начали только через более 30 часов после взрыва, а первые официальные сообщения для населения появились с задержкой. Трагедия охватила не только Украину, но и значительную часть Европы из-за распространения радиоактивного облака.

