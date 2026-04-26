40 лет катастрофе на ЧАЭС: хроника трагедии, ознаменовавшей распад СССР

26 апреля 2026 года исполняется 40 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции – крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества. Мощность радиационного выброса после взрыва на ЧАЭС была в 300 раз больше, чем у бомбы, сброшенной на Хиросиму.

К ликвидации последствий аварии в разные годы привлекли более 600 тысяч человек, а сама трагедия стала символом техногенного бедствия и одним из знаков упадка советской системы. К годовщине катастрофы OBOZ.UA воспроизводит хронику первых дней после взрыва.

26 апреля 1986 года

В полночь на четвертом энергоблоке к работе приступила смена №5.

Уже в 00:05 мощность реактора снизили до 720 МВт и начали подготовку к испытанию проектного режима.

В 00:28 во время штатного перехода с одной системы регулирования на другую старший инженер управления реактором не справился с процессом, и мощность упала до 30 МВт. Только в 01:00 автоматическое управление удалось восстановить, а мощность стабилизировать на уровне 200 МВт.

В промежутке между 01:03 и 01:07 к системе подключили дополнительные циркуляционные насосы, предусмотренные программой испытаний. В 01:23 параметры реактора оставались стабильными, и испытания начались.

В 01:23:40 испытания завершились, после чего нажали кнопку аварийной защиты А3-5. Почти сразу исчез свет, раздались сильные удары, а затем – взрыв. В помещение четвертого блока хлынула волна белой пыли с радиоактивным паром, начались короткие замыкания, вспышки и треск.

В 01:24 удары повторились. Стержни системы управления и защиты остановились, не дойдя до нижних границ. Смена начала искать коллег, а первый, второй и третий реакторы еще продолжали работать. Из-за ухудшения вакуума на турбинах уменьшили мощность третьего реактора.

В 02:30 на место прибыл директор ЧАЭС Виктор Брюханов. В это время работники всеми силами пытались подавать воду в реактор. Через несколько часов дежурные электромонтеры смогли включить второй аварийный насос питания. Было отправлено экстренное сообщение в Союзатомэнерго, срочно вызвали аварийные бригады, формирования гражданской обороны и руководство штаба ГО ЧАЭС.

В 03:30 дежурный штаба гражданской обороны Киевской области сообщил об аварии дежурному управления внутренних дел. В ответ получил информацию, что огонь уже тушат 58 единиц пожарной техники.

Начальник смены третьего блока Юрий Багдасаров, не дождавшись разрешения, самостоятельно остановил третий реактор. В 05:00 его перевели в режим расхолаживания, тогда как первый и второй блоки еще продолжали работать.

В 07:00 пожар внутри машинного зала ликвидировали, а саму аварию локализовали. К станции прибыли более тысячи правоохранителей. Несмотря на это, в то же время жители Припяти, не зная о ночной катастрофе, шли на базар, а улицы просто поливали водой.

В 08:00 на станцию прибыла смена №2. К 10:00 в Припятскую санчасть госпитализировали уже более 100 человек, часть из них начали готовить к переводу в московскую клинику №6.

В тот же день директор ЧАЭС обратился в Москву с просьбой разрешить эвакуацию Припяти, но получил приказ не сеять панику и ничего не делать до прибытия правительственной комиссии. В 11:00 всем работникам приказали покинуть четвертый реактор.

Днем в КГБ СССР пошло первое секретное сообщение о взрыве на ЧАЭС. В 19:00 в Припять прибыла первая группа войск химзащиты, а запас воды, которой пытались охлаждать четвертый блок, к тому времени уже иссяк.

В 21:00 начали останавливать первый и второй энергоблоки.

27 апреля 1986 года

Ночью состоялось совещание, посвященное эвакуации местных жителей.

В 01:13 остановили первый энергоблок, а в 02:13 – второй. В самой Припяти сформировали бригады для загрузки песка.

Днем военные вертолеты начали сбрасывать мешки с песком в пропасть четвертого реактора. В 11:00 по громкоговорителям жителям Припяти объявили об эвакуации.

В 14:00 она началась.

28 апреля 1986 года

На ЧАЭС в тот день оставалось работать более 200 человек. Всех остальных, кто не входил в оперативные списки, эвакуировали вместе с семьями.

Именно 28 апреля стало понятно, что на четвертом реакторе горит графит. Из-за этого вертолеты продолжили сбрасывать в пропасть песок, свинец и карбид бора.

На первом, втором и третьем реакторах в это время продолжалось расхолаживание систем и узлов.

Вечером в эфире программы Время диктор впервые озвучил официальное сообщение об аварии на ЧАЭС, в результате которой был разрушен один из атомных реакторов.

29 апреля 1986 года

Именно в этот день о повышении радиационного фона начали сообщать правительства Финляндии, Норвегии и Дании. В Швеции информация о росте уровня радиации прозвучала в радиоэфире.

Тем временем правительственная комиссия, штаб которой размещался в одной из гостиниц Припяти, приняла решение срочно эвакуировать всех, кто еще оставался жить и работать в городе, на чистые территории. Такое место нашли в 30 километрах от станции – в пионерском лагере Сказочный.

С тех пор в каждой 12-часовой смене на электростанции работало не более 45 человек. Дневная смена завершила расхолаживание всех установленных энергоблоков, а первый, второй и третий блоки начали переводить в глубокое критическое состояние.

30 апреля 1986 года

Для локализации источника радиации на очаг аварии сбросили более тысячи тонн смеси песка, бора и свинца. Несмотря на это четвертый блок и дальше дымил.

В это время следственные органы работали с директором станции, главным инженером и теми оперативниками смены №5, которых не эвакуировали по состоянию здоровья.

В тот же день правительственная комиссия приняла решение об эвакуации 10-километровой зоны вокруг станции. За одни сутки из 15 сел вывезли около 10 тысяч человек.

В 15:00 ученые сообщили, что радиационный фон в Киеве находится в пределах нормы. Однако уже около 20:00 ветер изменил направление, и радиоактивное загрязнение двинулось в сторону столицы. Киевскую область спасло лишь то, что общий уровень радиоактивности на тот момент несколько снизился.

1 мая 1986 года

В Киеве состоялся парад ко Дню солидарности трудящихся. Его проведение сократили до двух часов.

В самой Припяти в это время уже было пусто.

На ЧАЭС почти завершили расхолаживание первого, второго и третьего реакторов и перевод их в глубокое подкритическое состояние.

Оперативный штаб по ликвидации последствий аварии решил сократить количество обслуживающего персонала до критического минимума. Отныне на станции работали только 20–30 человек вместо 220.

В тот же день правительственная комиссия приняла решение о запуске первого и второго энергоблоков, мотивируя это потребностью страны в электроэнергии. Отдельно было принято решение о выселении населения из 30-километровой зоны.

2 мая 1986 года

Именно 2 мая впервые провели радиационную разведку промышленной территории ЧАЭС.

Было решено слить воду из бассейна-барботера, а также установить охлаждающую бетонную плиту под фундаментом реактора. Для выполнения этих работ на ЧАЭС срочно направили 388 шахтеров из Донбасса и Москвы.

Промедление с эвакуацией, попытки скрыть масштабы катастрофы, секретность и запоздалое признание аварии показали, насколько опасным может быть государство, ставящее репутацию выше человеческой жизни.

Спустя 40 лет Чернобыль остается предостережением о цене лжи, равнодушия и безответственности.

