38-летняя звезда 'Женского квартала' Ирина Сопонару назвала причину, почему пока не имеет детей

Украинская актриса и звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару объяснила, почему до сих пор не родила ребенка от своего мужа, британца Риса. По словам 38-летней знаменитости, в будущем она себя однозначно видит мамой, однако во время войны не готова беременеть и вынашивать наследника.

Видео дня

Артистка хочет, чтобы период, когда она будет носить потомка под сердцем, ассоциировался только с приятными моментами, а не ужасами полномасштабного вторжения. Об этом она рассказала в интервью Маше Ефросининой.

"Я себя вижу мамой, 100 процентов, я об этом говорила. Мы с мужем сейчас не хотим. Выносить ребенка сейчас, в войну, я не уверена, что готова. Недавно родила моя сестра, я стала тетей. Она старше меня. Это не была тяжелая беременность, ничего экстра сложного не было. Но это тяжело физически, а еще когда война и этот стресс, я не хочу так. Мне хочется, чтобы это были приятные воспоминания, как о свадьбе. А тут война, и где-то в бункере рожать...", – высказалась знаменитость.

Ирина Сопонару осознает, что появление первенца на свет в укрытии далеко не самая худшая ситуация, которая может произойти, ведь главное, чтобы роды прошли успешно. Однако, по словам актрисы, сейчас она имеет возможность отсрочить свою беременность и стать мамой уже после победы.

И все же сильно затягивать с будущим пополнением в семье Ирина Сопонару не планирует, поэтому установила себе условный дедлайн: "После 40 уже, наверное, несмотря на ситуацию в стране, буду беременеть. Куда уже тянуть. До пятидесяти? Там уже не факт, что все получится. Пока мы так решили".

Напомним, что впервые об отношениях с Рисом Ирина Сопонару рассказала в 2021 году, обнародовав романтическое совместное фото. В 2023-м стало известно, что британец сделал звезде "Женского квартала" предложение руки и сердца. К важному шагу Рис готовился почти полгода, а дизайн колец разработал самостоятельно. Весной 2024 года пара официально связала себя узами брака.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что певица Lama призналась, почему не хочет рожать детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!