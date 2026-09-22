31-летняя Алина Гросу раскрыла три главных правила своей стройности и как готовится к старению. Фото до и после родов

Украинская певица Алина Гросу, которая в апреле этого года впервые стала мамой, рассказала, что помогает ей поддерживать себя в хорошей форме. По словам 31-летней артистки, главные секреты ее стройности кроются в пищевых привычках и активном образе жизни.

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Знаменитость довольно тщательно следит за своим ежедневным рационом, а что не менее важно, поддерживает водный баланс. Подробнее об уходе за собой исполнительница рассказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

"Правильное питание. Я считаю граммы того, что ем, калории, белки, жиры, углеводы, стараюсь пить по два литра воды, вести активный образ жизни", – поделилась артистка.

Но все же во время беременности Алина Гросу несколько ослабила свой режим, из-за чего набрала вес. Однако певица долго не оправдывала потерю формы тем, что носит малыша под сердцем, поэтому взяла себя в руки и под наблюдением врача сбросила лишние килограммы. После рождения ребенка она быстро вернула свое подтянутое тело, что не осталось незамеченным поклонниками.

Что интересно, как призналась Алина Гросу, раньше она не придавала особого значения уходу за собой, поскольку считала, что всегда будет выглядеть одинаково хорошо, ведь у нее не проблемная кожа. Однако со временем звезде, как и любому другому человеку, захотелось стать лучшей версией себя, поэтому она начала уделять больше внимания бьюти-процедурам.

"Уже начинаю втирать какие-то кремы, немного ходить к косметологу. Но, опять же, я не собираюсь себя как-то менять. У меня пока нет морщин. Пока что! (смеется). Спасибо своим генам. Но мне все-таки 31 год, поэтому пока не так сильно из-за этого переживаю. Однако, чтобы в 35 не пришлось уже серьезно бороться со всем этим, нужно начинать следить за собой уже сейчас", – рассказала певица о своеобразной подготовке к старению.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Алина Гросу ответила на обвинения в том, что делала пластические операции. Артистка подчеркнула, что не делала никаких изменений в своей внешности, а разница в ее внешнем виде на фото и в реальной жизни объясняется тем, что она иногда использует "сглаживающие" фильтры в соцсетях.

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