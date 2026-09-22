УкраїнськаУКР
русскийРУС

31-летняя Алина Гросу раскрыла три главных правила своей стройности и как готовится к старению. Фото до и после родов

 Ирена Ремик Калдаш
Шоу Oboz
2 минуты
60
Алина Гросу раскрыла секреты своей стройности
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Украинская певица Алина Гросу, которая в апреле этого года впервые стала мамой, рассказала, что помогает ей поддерживать себя в хорошей форме. По словам 31-летней артистки, главные секреты ее стройности кроются в пищевых привычках и активном образе жизни.

Знаменитость довольно тщательно следит за своим ежедневным рационом, а что не менее важно, поддерживает водный баланс. Подробнее об уходе за собой исполнительница рассказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

Алина Гросу до родов часто демонстрировала стройную фигуру

"Правильное питание. Я считаю граммы того, что ем, калории, белки, жиры, углеводы, стараюсь пить по два литра воды, вести активный образ жизни", – поделилась артистка.

Но все же во время беременности Алина Гросу несколько ослабила свой режим, из-за чего набрала вес. Однако певица долго не оправдывала потерю формы тем, что носит малыша под сердцем, поэтому взяла себя в руки и под наблюдением врача сбросила лишние килограммы. После рождения ребенка она быстро вернула свое подтянутое тело, что не осталось незамеченным поклонниками.

После рождения ребенка звезда быстро пришла в форму

Что интересно, как призналась Алина Гросу, раньше она не придавала особого значения уходу за собой, поскольку считала, что всегда будет выглядеть одинаково хорошо, ведь у нее не проблемная кожа. Однако со временем звезде, как и любому другому человеку, захотелось стать лучшей версией себя, поэтому она начала уделять больше внимания бьюти-процедурам.

"Уже начинаю втирать какие-то кремы, немного ходить к косметологу. Но, опять же, я не собираюсь себя как-то менять. У меня пока нет морщин. Пока что! (смеется). Спасибо своим генам. Но мне все-таки 31 год, поэтому пока не так сильно из-за этого переживаю. Однако, чтобы в 35 не пришлось уже серьезно бороться со всем этим, нужно начинать следить за собой уже сейчас", – рассказала певица о своеобразной подготовке к старению.

После 30 лет певица стала уделять больше времени уходу за собой

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Алина Гросу ответила на обвинения в том, что делала пластические операции. Артистка подчеркнула, что не делала никаких изменений в своей внешности, а разница в ее внешнем виде на фото и в реальной жизни объясняется тем, что она иногда использует "сглаживающие" фильтры в соцсетях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и вViber. Не ведитесь на фейки!

Звезды шоу-бизнесаинтервьюфотографиикрасотаАлина Гросу
Редакционная политика