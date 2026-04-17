Алина Гросу родила 'украинского богатыря' и показала первое фото малыша

Семья украинской певицы Алины Гросу стала больше еще на одного человека. 30-летняя исполнительница родила от своего любимого мужчины сына весом почти 4,7 килограмма.

Видео дня

Радостной новостью новоиспеченная мама поделилась на личной странице в Instagram. Она обнародовала несколько фотографий из роддома, где показала крошечные ручки малыша.

"Наша любовь, наша маленькая вселенная. Только теперь мы поняли, что такое по-настоящему любить. Более 4кг самого дорогого в мире золота. И 58 см самых нежных пухленьких булочек", – написала артистка.

Больше подробностей о родах Алина Гросу раскрыла на личном YouTube-канале в описании под новой песней "Колискова". Как поделилась исполнительница, УЗИ показывало, что мальчик должен появиться на свет весом около 3,4 – 3,5 килограмма, однако все пошло "не по плану". После родов артистка чувствует себя так, будто ее "переехало три трактора", однако она невероятно счастлива, что стала мамой. Кстати, рожала Гросу в Украине.

"Это самый счастливый день в моей жизни. Я всегда любила детей, но не настолько. Когда я увидела этого малыша – не хватило слов от нежности и любви. Он для меня самый красивый и самый лучший. И крик его меня не бесит – меня вообще ничего не раздражает", – отметила знаменитость.

Подписчики Алины Гросу искренне поздравили ее с радостным событием. Одни юзеры желали новорожденному крепкого здоровья и счастья, тогда как другие называли его настоящим "богатырем" из-за немаленького веса.

"Класс. Поздравляю! Желаю здоровья и счастливой судьбы".

"Поздравляю! Это не просто радость, это момент, когда жизнь становится глубже, чем слова. Пусть в вашей семье всегда будет это тихое тепло, в котором растет любовь".

"Вау, какой украинский богатырь. Пусть растет здоровеньким на радость родителям".

"Искренне радуюсь, пусть малыш будет здоровеньким, а вам скорейшего восстановления".

"Спасибо за украинца".

Напомним, что первые слухи о беременности Алины Гросу появились в декабре 2025, когда блогер Богдан Беспалов обнародовал в Telegram-канале несколько фотографий, где можно увидеть артистку с заметно округлившимся животиком. Сначала певица никак не комментировала предположения о пополнении в семье, но в январе 2026-го официально подтвердила: ждет первенца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!