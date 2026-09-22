"Какой-то хирург сказал, что мне что-то делал?" Алина Гросу, которой закидают пластику, объяснила, почему в соцсетях и в жизни выглядит по-разному
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Певица Алина Гросу объяснила, почему ее внешность на фотографиях может заметно отличаться от того, как она выглядит вживую. Артистка, которой неоднократно приписывали пластику, призналась, что сама иногда использует "сглаживающие" фильтры в соцсетях, а также на восприятие внешности влияют макияж и фотошоп.
В то же время артистка заверила: никаких пластических операций она не делала. Об этом Гросу рассказала в интервью OBOZ.UA. По словам певицы, к косметологам она начала ходить только в 30 лет – перед беременностью, а с пластическими хирургами никогда не была знакома.
"У меня не было никаких пластических операций. К косметологам я начала ходить уже в довольно зрелом возрасте – в 30 лет, как раз перед беременностью. Да и то, я там всего боюсь", – сказала Гросу.
Артистка добавила, что чистку лица делала еще с 17 лет, но от ботокса и подобных процедур старалась держаться как можно дальше. Гросу считает, что отчасти поводом для разговоров о якобы пластике стали ее фотографии в соцсетях. Она не отрицает, что сама может использовать фильтры для сглаживания черт лица, однако старается не делать этого постоянно.
"Я в первую очередь певица, мне нужно выходить на сцену, люди должны узнавать меня и там, и в Instagram, а фильтры, фотошоп, макияж – все это так или иначе меняет внешность", – пояснила знаменитость.
По словам Гросу, понять, насколько сильно изменилась ее внешность с годами, можно, в частности, взглянув на членов ее семьи: "Можно просто посмотреть на лицо моего сына или брата и понять, что, в принципе, ничего во мне кардинально не изменилось".
Гросу также резко отреагировала на "доказательства" пластических операций, которые ей приписывают. Певица подчеркнула: сравнение ее фотографий в разном возрасте само по себе не подтверждает, что она ложилась под нож.
"Четкие доказательства от кого? Какой-то хирург сказал, что что-то мне делал? Или просто взяли мои фотографии в 8 лет и сравнили с фотографиями в 16? Я могу вас убедить, что любого человека не всегда можно узнать с самого раннего детства. Даже наших украинских звезд я часто вижу на видео в Instagram, где люди пытаются угадать, кто это, и не угадывают. Просто люди меняются, вот и все", – сказала Гросу.
Впрочем, ранее такие предположения действительно высказывали специалисты. В 2025 году пластический хирург Сергей Королюк, анализируя фотографии Гросу, предположил, что изменения в ее внешности могли быть связаны с ринопластикой, филлерами и методами подтяжки. Он также высказывал предположения о возможном использовании косметологических процедур.
"Если бы я делала пластику, честно говоря, я бы с удовольствием об этом рассказала, потому что мне нечего скрывать в этом плане. А так могу только похвастаться: родители передали мне неплохие гены в плане груди, кроме того, беременность тоже сыграла свою роль – она стала еще более округлой. Хотя, если честно, это меня, наоборот, больше напрягает", – заявила нам артистка.
Тема пластики груди для Гросу не новая. Еще в 2021 году певица была вынуждена отвечать на предположения подписчиков о якобы имплантатах. Тогда она опубликовала архивный снимок, сделанный в 2008 году, когда ей было всего 12 лет. На фото артистка позировала в обтягивающем костюме, а ее бюст уже был довольно пышным.
"Дорогие мои, зайчики и котики, обращаюсь к вам по поводу пластики груди и других частей тела. Алине здесь 12. Надеюсь, вы это примите и успокоитесь, и больше разговоров на эту тему не будет", – написала тогда Гросу.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что Алина Гросу окончательно вернулась в Украину после проживания в США. Певица приехала на Родину еще до рождения сына и теперь хочет, чтобы малыш рос именно здесь.
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