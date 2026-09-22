"Какой-то хирург сказал, что мне что-то делал?" Алина Гросу, которой закидают пластику, объяснила, почему в соцсетях и в жизни выглядит по-разному

Певица Алина Гросу объяснила, почему ее внешность на фотографиях может заметно отличаться от того, как она выглядит вживую. Артистка, которой неоднократно приписывали пластику, призналась, что сама иногда использует "сглаживающие" фильтры в соцсетях, а также на восприятие внешности влияют макияж и фотошоп.

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В то же время артистка заверила: никаких пластических операций она не делала. Об этом Гросу рассказала в интервью OBOZ.UA. По словам певицы, к косметологам она начала ходить только в 30 лет – перед беременностью, а с пластическими хирургами никогда не была знакома.

"У меня не было никаких пластических операций. К косметологам я начала ходить уже в довольно зрелом возрасте – в 30 лет, как раз перед беременностью. Да и то, я там всего боюсь", – сказала Гросу.

Артистка добавила, что чистку лица делала еще с 17 лет, но от ботокса и подобных процедур старалась держаться как можно дальше. Гросу считает, что отчасти поводом для разговоров о якобы пластике стали ее фотографии в соцсетях. Она не отрицает, что сама может использовать фильтры для сглаживания черт лица, однако старается не делать этого постоянно.

"Я в первую очередь певица, мне нужно выходить на сцену, люди должны узнавать меня и там, и в Instagram, а фильтры, фотошоп, макияж – все это так или иначе меняет внешность", – пояснила знаменитость.

По словам Гросу, понять, насколько сильно изменилась ее внешность с годами, можно, в частности, взглянув на членов ее семьи: "Можно просто посмотреть на лицо моего сына или брата и понять, что, в принципе, ничего во мне кардинально не изменилось".

Гросу также резко отреагировала на "доказательства" пластических операций, которые ей приписывают. Певица подчеркнула: сравнение ее фотографий в разном возрасте само по себе не подтверждает, что она ложилась под нож.

"Четкие доказательства от кого? Какой-то хирург сказал, что что-то мне делал? Или просто взяли мои фотографии в 8 лет и сравнили с фотографиями в 16? Я могу вас убедить, что любого человека не всегда можно узнать с самого раннего детства. Даже наших украинских звезд я часто вижу на видео в Instagram, где люди пытаются угадать, кто это, и не угадывают. Просто люди меняются, вот и все", – сказала Гросу.

Впрочем, ранее такие предположения действительно высказывали специалисты. В 2025 году пластический хирург Сергей Королюк, анализируя фотографии Гросу, предположил, что изменения в ее внешности могли быть связаны с ринопластикой, филлерами и методами подтяжки. Он также высказывал предположения о возможном использовании косметологических процедур.

"Если бы я делала пластику, честно говоря, я бы с удовольствием об этом рассказала, потому что мне нечего скрывать в этом плане. А так могу только похвастаться: родители передали мне неплохие гены в плане груди, кроме того, беременность тоже сыграла свою роль – она стала еще более округлой. Хотя, если честно, это меня, наоборот, больше напрягает", – заявила нам артистка.

Тема пластики груди для Гросу не новая. Еще в 2021 году певица была вынуждена отвечать на предположения подписчиков о якобы имплантатах. Тогда она опубликовала архивный снимок, сделанный в 2008 году, когда ей было всего 12 лет. На фото артистка позировала в обтягивающем костюме, а ее бюст уже был довольно пышным.

"Дорогие мои, зайчики и котики, обращаюсь к вам по поводу пластики груди и других частей тела. Алине здесь 12. Надеюсь, вы это примите и успокоитесь, и больше разговоров на эту тему не будет", – написала тогда Гросу.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Алина Гросу окончательно вернулась в Украину после проживания в США. Певица приехала на Родину еще до рождения сына и теперь хочет, чтобы малыш рос именно здесь.

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