24-летняя возлюбленная Остапа Ступки рассказала об 'эпическом' знакомстве с его мамой и за что ей было стыдно на следующее утро

Избранница народного артиста Украины Остапа Ступки – 24-летняя театровед Маргарита Ткач – рассказала, как прошла первая встреча с его мамой. По словам девушки, их знакомство произошло очень спонтанно и даже странно, ведь влюбленные пришли домой к матери актера после вечеринки, поэтому были навеселе.

Как призналась Маргарита Ткач в интервью Славе Демину, из-за этого на следующее утро она чувствовала невероятный стыд. Со своей стороны 58-летний Остап Ступка описал их знакомство одним словом "эпично".

"Все произошло сумбурно, неожиданно и очень странно. Но после этого завязалось нормальное общение. Мы с Остапом гуляли. Это было 14 февраля. Был концерт и приехали друзья. А потом мы смотрим, 12 ночи. Такси нет, а мы очень веселые. Мы пошли к маме Остапа переночевать. Мы были пьяненькие", – поделилась театровед.

Когда Маргарита Ткач проснулась на следующее утро, то очень боялась смотреть в глаза матери актера. По словам девушки, она даже не до конца помнила, о чем они говорили. Но, к счастью, все волнения возлюбленной Остапа Ступки оказались напрасными.

"Утром мы поговорили, какие-то истории рассказали. Когда мы ушли, она позвонила по телефону и спросила: "Я вас ничем не обидела?". Мама Остапа очень любящая. Она может сделать замечание, но в целом все хорошо", – высказалась Маргарита Ткач.

А вот в семье театроведа не так тепло приняли Остапа Ступку. Как поделилась Маргарита Ткач, когда мама узнала об их романе, начала писать, что она "не того мужчину себе выбрала".

