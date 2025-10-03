Остап Ступка рассказал о спорах с младшей на 34 года возлюбленной из-за свадьбы и объяснил, почему их взгляды не совпадают

58-летний украинский актер Остап Ступка приоткрыл завесу отношений со своей любимой девушкой, 23-летней театроведом Маргаритой Ткач. Звезда признался, что между ними иногда возникают ссоры, а в последнее время причиной этого является разное отношение к браку.

Как пояснил народный артист Украины, он не спешит в пятый раз жениться, а вот его избранница совсем не против сыграть свадьбу. Об этом актер рассказал в комментарии для ТСН.

"Маргарита планирует (узаконить отношения. – Ред.), а я пока что нет. На этом фоне у нас получаются некоторые споры", – поделился артист.

Со своей стороны театровед отметила, что не давит на любимого насчет брака. Однако, комментируя соответствующий вопрос, иронично сказала: "Я сказала Остапу, что планирую когда-то выйти замуж. Если он этого не захочет, значит, наверное, это будет кто-то другой".

И все же Остап Ступка не исключает, что рано или поздно все же сыграет свадьбу с младшей партнеркой. Во время разговора с журналистками он сказал: "Четыре брака уже за плечами, впереди, возможно, и пятый. Все может быть".

Кстати, народный артист Украины, который уже имеет троих детей, не отрицает, что в будущем может еще раз стать отцом. А вот Маргарита Ткач не видит себя в роли мамы как минимум ближайшие 10 лет. Как призналась театровед, сейчас у нее другие приоритеты в жизни.

Что известно о личной жизни Остапа Ступки

Впервые актер женился в 18 лет со студенткой театрального университета Татьяной Каплиной. Влюбленные стали родителями общего сына Дмитрия, однако довольно быстро разошлись. Следующей женщиной, с которой Остап Ступка узаконил отношения, также была Татьяна. Паре не удалось построить крепкую семью, поэтому их история любви завершилась разводом.

Третьей официальной женой актера была Ирина Батько. Супруги прожили в браке 15 лет и стали родителями двоих детей – Устины и Богдана, однако все же решили поставить точку в отношениях.

В четвертый раз Остап Ступка связал себя узами брака в 2015-м. Сердце артиста покорила младшая на 20 лет студентка Дарья. Их роман также закончился разрывом, а причиной стала трагедия в семье девушки: "Два года назад в довольно молодом возрасте умер ее отец. И эта трагедия многое изменила. Однако мы продолжаем общаться уже как друзья".

Отношения с Маргаритой Ткач знаменитость подтвердил в комментарии OBOZ.UA в конце 2024 года. Тогда он не стал вдаваться в подробности их истории любви, лишь заметил, что пару "объединил театр".

