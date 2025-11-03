Мама 24-летней девушки Остапа Ступки осудила их роман: какой острый ответ она услышала от дочери и почему они не общаются

Избранница украинского актера Остапа Ступки – 24-летний театровед Маргарита Ткач – рассказала о конфликте с мамой из-за их романа. Как выяснилось, девушка уже давно не общается с родителями, а последний разговор с матерью закончился жестким комментарием о ее новых отношениях.

Об этом она рассказала в своем первом большом интервью Славе Демину. У возлюбленной Остапа Ступки, с которым у них более 30 лет разницы в возрасте, довольно сложные отношения с родными.

Ее мама – домохозяйка. Сейчас женщина воспитывает двух несовершеннолетних детей от мужчины, который с ними не живет. С отцом Маргариты они не были в браке и разошлись, когда девочка была маленькой.

До 16 лет киевлянка жила с братом и сестрой, за которыми часто присматривала. В конце концов это надоело девушке и она переехала жить к бабушке – папиной маме. На это ребёнок услышал ультиматум: "Или ты живешь с нами полноценно и не общаешься со своими родственниками по папиной линии, или ты там и с нами никак не контактируешь".

В такой атмосфере Маргарита прожила довольно долго. Иногда они разговаривали, но в основном общение носило кратковременный характер. Все изменилось, когда стало известно о романе театроведа с известным актером.

"Где-то полгода назад мы активно как бы возобновили общение. Но я чувствовала подвох. Она никогда просто так не пишет. Мы общались на нейтральные темы: о детях, о готовке, о садоводстве. Потом начало вылезать. И она об Остапе начала мне писать. Что не того мужчину я себе выбрала", – вспомнила девушка.

Такая грубая оценка ее отношений возмутила Маргариту. Она остро ответила маме, хоть теперь и считает, что, возможно, ей не следовало так реагировать.

"Я ей сказала: "С моим папой у тебя ничего не получилось. Скажем, не очень благополучного мужчину выбрала. Второй мужчина, от которого ты родила детей, тоже не очень благополучный". Потому что сейчас она с ним тоже не живет. Я говорю: "Ну, по-моему, не тебе оценивать, насколько хорошего мужчину я себе выбрала", – пересказала диалог с мамой гостья.

Кроме этого, атмосферу в семье, по словам Маргариты, портили зависимости матери. Если с алкоголем она завязала, то сейчас у нее новое увлечение – религия.

"Она от одной зависимости пошла в церковь, и это вылилось в такую же зависимость, в такую же болезнь", – поделилась избранница Остапа Ступки.

С отцом она не общается, ведь тот считается пропавшим без вести. Однажды, после падения из окна и увечья, мужчина ушел из дома без костылей и документов и не вернулся. Телефон он сдал в ломбард. Девушка считает, что у него были психологические проблемы.

